Выручка Check Point за I квартал превысила 500 млн долл.

5 мая 2021 г., 12:15

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Компания Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, объявила финансовые результаты за первый квартал. Общая выручка выросла на 4% в годовом сопоставлении и достигла 508 млн. долл. Операционный доход по GAAP повысился на 6% и составил 215 млн. долл. Чистая прибыль по GAAP увеличилась на 2% – до 183 млн. долл.

В 2021 платформа Infinity была усилена решениями Check Point Harmony для безопасности пользователей, Check Point Quantum для защиты сети и Check Point CloudGuard для облачной безопасности.

Check Point расширила возможности унифицированной платформы CloudGuard Cloud Native Security с запуском Check Point CloudGuard Application Security (AppSec) – полностью автоматизированного веб-приложения и решения для защиты API, которое позволяет организациям защищать свои облачные приложения от известных атак и атак нулевого дня. Check Point CloudGuard AppSec, будучи частью возможностей Check Point CloudGuard Workload Protection, устраняет необходимость в ручной настройке и снижает частоту ложных срабатываний, связанных с устаревшими межсетевыми экранами веб-приложений.

Концепция «работы из любого места» стала одним из основных приоритетов компаний – 81% из них перешли на массовую удаленную работу, а 74% планируют остаться в таком формате и в будущем. Чтобы адаптироваться под новую реальность, было запущено Check Point Harmony – первое унифицированное решение, обеспечивающее безопасное подключение к любому ресурсу в любом месте, а также полную защиту конечных точек. Check Point Harmony предназначено для защиты корпоративных устройств и устройств BYOD, а также интернет-соединений от известных атак и атак нулевого дня, обеспечивая при этом доступ с нулевым доверием к бизнес-приложениям в рамках единого простого в управлении решения.

В течение квартала было усилено семейство сетевых систем безопасности, расширена линейка шлюзов для поддержки малых и средних предприятий. В феврале объявлено о выпуске полной серии шлюзов безопасности Check Point Quantum Spark для SMB. Ассортимент из шести шлюзов устанавливает новые стандарты защиты от самых современных кибератак – с высокой производительностью предотвращения угроз (2 ГБ), простотой развертывания (автоматическая настройка менее чем за 60 с) и интуитивно понятным управлением.

Также были представлены четыре новые модели устройств управления безопасностью Smart-1 (Quantum Smart-1 6000-L для крупных предприятий, 6000-XL для центров обработки данных, Quantum 600-S и 600-M для малых и средних предприятий). Они дают администраторам безопасности возможность масштабировать количество управляемых шлюзов по запросу, что позволяет удвоить пропускную способность всего за пять минут. Новое управление обеспечивает полную видимость угроз и большую отказоустойчивость системы, что помогает справиться с ростом сети и увеличением количества обрабатываемых событий по всей инфраструктуре организации.

Для поддержки трансформации ЦОДов и обеспечения эластичности на уровне облака для локальной сетевой безопасности все шлюзы безопасности Check Point Quantum поддерживают гипермасштабирование с помощью решения Check Point Maestro Hyperscale Network. Объявлено о выпуске нового высокопроизводительного оркестратора Check Point – MHO-175, который обеспечивает пропускную способность в 3,2 ТБит/с. Maestro позволяет согласовать пропускную способность и производительность шлюзов Check Point Quantum за считанные минуты, предоставляя компаниям гибкость и огромную пропускную способность в режиме предотвращения угроз.

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