Bolt рассматривает возможность запуска сервиса каршеринга в Украине

5 мая 2021 г., 11:25

0

Tweet

Компания Bolt собирается инвестировать 20 млн евро и запустить уже в этом году сервис каршеринга Bolt Drive. Пилотный запуск сервиса состоится на внутреннем рынке – в Эстонии. Новая услуга даст возможность пользователям арендовать автомобиль на короткий срок с помощью приложения Bolt. Таким образом, Bolt первым в Европе объединит в одном приложении возможность заказа поездок, каршеринг, а также прокат электросамокатов и электровелосипедов.

Сервис Bolt Drive будет полезен в самых разных случаях: будь то поездка в торговый центр или выезд на природу на выходных. Пользователи смогут арендовать авто в любое время с помощью того же приложения, которое они используют, чтобы взять напрокат электросамокат, электровелосипед или заказать поездку», – отметил Маркус Виллиг (Markus Villig), сооснователь и СЕО компании Bolt.

«Шеринговые сервисы способны значительно изменить транспортную инфраструктуру городов. Для того чтобы это произошло, нужны два фактора: наличие доступного сервиса и потребительская привычка. Мы уже успешно запустили в Украине сервис проката электросамокатов. И спрос на эту услугу превзошел наши ожидания. Учитывая динамику использования сервиса в часы пик, мы видим, что жители крупных городов действительно используют электросамокаты как транспорт «последней мили».

Каршеринг – новое направление бизнеса компании Bolt. Этот сервис позволяет комфортно преодолевать большие расстояния на арендованном автомобиле. Мы будем наблюдать за развитием этого направления в Эстонии, а также изучать рынок и спрос на эту услугу в Украине. Исходя из полученных данных, мы примем решение о запуске сервиса каршеринга в нашей стране», – комментирует Антон Милка, руководитель направления по развитию шеринговых сервисов Bolt в Украине.

Bolt Drive – это услуга каршеринга без специально оборудованных стоянок. Она дает возможность пользователю арендовать авто, которое территориально находится к нему ближе всего, через приложение Bolt. Чтобы начать поездку, нужно разблокировать авто с помощью мобильного телефона. Завершить поездку можно в любой точке города в пределах района, указанного в приложении. При этом пользователям не нужно платить за парковку или топливо.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!