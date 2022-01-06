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Криптовалюты упали до месячного минимума

6 января 2022 г., 17:07
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Биткоин упал ниже 43000 долларов в четверг.

Аналитики полагают, что связано это с заседанием Федеральной резервной системы, которая склоняется к более агрессивным действиям в отношении криптовалют.

Плюс к этому политическая ситуация в Казахстане, куда было перемещено множество криптоферм из Китая. Кембриджский центр альтернативных финансов заявил в прошлом году, что эта страна была вторым по величине центром в мире по добыче биткоинов.

Крупнейшая в мире криптовалюта торговалась на уровне 42700 долларов, потеряв 5,2% в среду. Если значение будет ниже 42 000 долларов - это сделает показатель самым слабым с сентября.

Напомним, в ноябре была достигнута рекордная отметка в 69 000 долларов.

Наблюдатели отмечают, что движение на криптовалютных рынках становится все более согласованным с движением на традиционных рынках, поскольку количество учреждений, торгующих как криптовалютой, так и другими активами, растет.

Nasdaq упал более чем на 3% за ночь, что стало самым большим однодневным процентным падением с февраля прошлого года.

Эфир, вторая по величине криптовалюта в мире, потеряла 5,2% в среду и достигла самого низкого уровня с октября, после чего немного вернулась к отметке 3460 долларов.

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