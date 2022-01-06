ASUS Republic of Gamers представила новый игровой планшет Flow Z13

6 января 2022 г., 16:38

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В рамках выставки CES 2022 компания ASUS продемонстрировала ROG Flow Z13, заявленный как самый мощный игровой планшет в мире. Его конфигурация в максимальной конфигурации включает ОС Windows 11, 14-ядерный процессор Intel Core i9-12900H, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков и память LPDDR5 5200 МГц. Эти характеристики дополняет SSD PCIe емкостью до 1 ТБ, мультиплексор (MUX Switch), специальная испарительная камера и функция быстрой зарядки через порт USB Type-C.



Планшет ROG Flow Z13 имеет два варианта дисплея: 4K с частотой обновления 60 Гц с охватом 85% цветового пространства DCI-P3 или Full [email protected] Гц с цветовым охватом 100% sRGB. Обе панели предлагают соотношение сторон 16:10, покрытие защитным стеклом Corning Gorilla, сенсорный интерфейс, поддержку технологий Adaptive-Sync, Dolby Vision, яркость 500 кд/м2, сертификацию Pantone.



На Z13 можно играть несколькими способами: управляя с помощью традиционной мышки (и клавиатуры из комплекта, также выполняющей роль обложки экрана), сенсорного экрана или геймпада. Поскольку в планшете все мощные компоненты размещены за экраном, а не под клавиатурой, как у обычных ноутбуков, решение ROG Intelligent Cooling получает больше воздуха для поддержания высокой производительности в течение долгих часов работы.



Дизайн ROG Flow Z13 включает отчеканенный на корпусе устройства оригинальный «космический» рисунок, а через окошко, вырезанное в задней панели, можно увидеть материнскую плату. Встроенную подставку можно раскрывать на угол до 170 градусов, обеспечивая оптимальный обзор для любых задач.



ROG также обновила модель Flow X13: в ней теперь установлены​ новейший процессор AMD Ryzen 9 серии 6000 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков.



Оба устройства, Flow Z13 и X13, совместимы с семейством внешних видеокарт XG Mobile для получения дополнительной мощности в играх и расширения списка интерфейсов. Поддерживаются как XG Mobile 2021 с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, так и внешняя видеокарта XG Mobile 2022 года, содержащая AMD Radeon RX 6850M XT. XG Mobile имеет дополнительные порты USB, DisplayPort, HDMI и Ethernet.

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