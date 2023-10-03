Google випустила Chromebook Plus з покращеними апаратними характеристиками та функціями АІ

3 октября 2023 г., 9:35

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Компанія Google випустила нову лінійку своїх пристроїв на базі ChromeOS.

Chromebook Plus можуть базуватися на чипах Intel Core i3 та вище, або AMD Ryzen 7000 серії. Вони також мають щонайменше 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач від 128 ГБ, що вдвічі більше ніж у пристроях попереднього покоління.

Пристрої в оснащенні будуть мати дисплеї високої чіткості з роздільною здатністю 1080p IPS або краще.

В оснащенні веб-камера з роздільною здатністю 1080p, яка використовує АІ, щоб дозволити користувачам підвищити чіткість відео, розмити фон або навіть скасувати аудиошум. Все це можна використовувати незалежно від того, в якому додатку для зустрічей користувач працює, оскільки опція вбудована в саму ChromeOS.

Google Photo тепер має доступ до Magic Eraser - інструменту на базі штучного інтелекту, який з’явився вперше на Pixel 6 і дозволяє користувачам видаляти з фото майже все, що вони вважають зайвим.

У функції File Sync також задіяно АІ-агент у фоновому режимі, щоб відстежувати, над якими файлами працює користувач, і синхронізує в першу чергу ті, які здаються йому найважливішими. Таким чином, якщо зв’язок буде втрачено, ці файли матимуть найактуальнішу інформацію для роботи, коли його буде відновлено.

Омрі Амаріліо (Omri Amarilio), директор з управління продуктами Google, повідомив під час прес-брифінгу, що протягом наступного року на пристроях Chromebook Plus з’явиться ще більше функцій штучного інтелекту. Вони зможуть генерувати текст для користувачів на основі того, яке завдання отримають.

«Ми створюємо універсального генеративного агента АІ, який розуміє контекст вашого екрана, - наголосив Амаріліо. - Наприклад, якщо ви зайдете на сайт соціальної мережі X, він зрозуміє, що ви намагаєтеся написати твіт, і допоможе вам з цим контекстом».

Той самий помічник зі штучним інтелектом допоможе узагальнювати документи, такі як веб-сайти, PDF-файли та інший контент, який переглядає користувач, незалежно від того, який тип інформації відображається на екрані. Він «житиме» в контекстному меню, яке можна буде викликати правою кнопкою миші, і з’являтиметься на екрані в бічній панелі, що з’явиться праворуч.

Також впроваджується штучний інтелект-помічник, який працює за лаштунками і розуміє, що користувач робить на пристрої.

«Ми впроваджуємо корисного помічника, який розуміє, над якими проектами ви працюєте, а потім допомагає вам включити їх у робочий процес, - додав Амаріліо. - Коли ви виходите з-за столу і повертаєтеся, ви можете легко повернутися до того, над чим працювали, і матимете всі необхідні інструменти, щоб продовжити роботу, не втрачаючи більше ні хвилини».

Ці та інші функції будуть доступні на пристроях Chromebook Plus безкоштовно в оновленнях програмного забезпечення протягом наступного року.

В партнерстві з Google компанія Adobe надасть можливості Adobe Express на пристроях Chromebook Plus. Сюди входить Firefly, сімейство генеративних моделей штучного інтелекту Adobe для створення ефектів і створення яскравих, реалістичних творів мистецтва на основі підказок природною мовою.

Доступ до Adobe Photoshop в Інтернеті та Express буде надаватися протягом трьох місяців безкоштовно при покупці нового Chromebook Plus.

Ціна на Chromebook Plus стартуватиме від 399 доларів. Пристрої від Acer, ASUSTek Computer, HP та Lenovo зʼявляться вже з 8 жовтня у продажу.

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