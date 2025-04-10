Європа - Континент AI

10 апреля 2025 г., 18:02

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Стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту - така мета представленого Єврокомісією Плану дій «Континент AI».

Як було заявлено президентом фон дер Ляєн (von der Leyen) на саміті AI Action Summit у лютому 2025 року в Парижі, ця амбітна ініціатива покликана перетворити сильні традиційні галузі Європи та її винятковий кадровий резерв на потужні рушії інновацій і прискорення AI.

Перегони за лідерство в галузі AI ще далекі від завершення. Від передових базових моделей до спеціалізованих AI-додатків - ландшафт AI в ЄС динамічний. Його рушійною силою є дослідження, нові технології та квітюча екосистема стартапів і масштабних проєктів. План дій «Континент AI» сприятиме розвитку інноваційного потенціалу Європейського Союзу в галузі AI шляхом вжиття заходів і політики за п'ятьма ключовими напрямами.

Єврокомісія зміцнить європейську інфраструктуру AI та суперкомп'ютерів за допомогою мережі AI-фабрик. 13 таких фабрик уже розгорнуто навколо провідних європейських суперкомп'ютерів. Вони підтримуватимуть стартапи ЄС у галузі AI, промисловість і дослідників у розробці моделей і додатків AI.

Як було оголошено в «Компасі конкурентоспроможності», ЄС також допоможе створити гігафабрики AI. Це будуть великомасштабні об'єкти, оснащені приблизно 100 000 новітніх AI-чіпів, що вчетверо більше, ніж на наявних AI-фабриках. Вони об'єднуватимуть величезні обчислювальні потужності та центри обробки даних для навчання і розробки складних моделей AI в безпрецедентних масштабах. Гігафабрики AI очолять наступну хвилю передових AI-моделей і підтримають стратегічну автономію ЄС у найважливіших промислових секторах і науці, вимагаючи державних і приватних інвестицій. Сьогодні опубліковано заклик до висловлення зацікавленості для зацікавлених консорціумів.

Приватні інвестиції в «гігафабрики» будуть додатково стимулюватися за допомогою програми InvestAI, яка дасть змогу мобілізувати 20 млрд євро інвестицій для створення до п'яти «гігафабрик» AI по всьому Союзу.

Для стимулювання приватних інвестицій у хмарні потужності та центри обробки даних Єврокомісія також запропонує Закон про розвиток хмарних технологій і AI. Мета полягає в тому, щоб у найближчі п'ять-сім років збільшити потужність центрів обробки даних у ЄС щонайменше втричі, віддаючи перевагу високостійким дата-центрам.

Для підтримки інновацій у сфері AI також необхідний доступ до великих обсягів високоякісних даних. Важливим елементом Плану дій є створення лабораторій даних, які об'єднують і зберігають великі обсяги високоякісних даних з різних джерел на AI-фабриках. У 2025 році буде запущена всеосяжна стратегія Союзу даних для створення справжнього внутрішнього ринку даних, здатного розширити масштаби рішень у сфері AI.

Попри потенціал AI, тільки 13,5% компаній в ЄС впровадили AI. Для розроблення спеціалізованих рішень у сфері AI, стимулювання їхнього промислового використання і повного впровадження в стратегічних державних і приватних секторах ЄС Єврокомісія найближчими місяцями запустить стратегію «Застосувати AI». Європейська інноваційна інфраструктура AI, зокрема AI-фабрики і європейські центри цифрових інновацій (EDIH), буде відігравати важливу роль у реалізації цієї стратегії.

Щоб задовольнити попит, що зростає, на таланти в галузі AI, Єврокомісія сприятиме міжнародному найму висококваліфікованих експертів і дослідників у сфері AI за допомогою таких ініціатив, як Talent Pool, акція «MSCA Choose Europe» та програми стипендій у сфері AI, що пропонуються Академією навичок AI, яка створюється. Ці заходи сприятимуть створенню легальних шляхів міграції для висококваліфікованих працівників із країн, що не входять до ЄС, у секторі AI та залучать найкращих європейських дослідників та експертів у сфері AI назад до Європи. Також буде розроблено освітні та навчальні програми з AI й генеративного AI в ключових секторах, що дасть змогу підготувати наступне покоління фахівців з AI та підтримати підвищення кваліфікації та перекваліфікацію працівників.

Закон про AI підвищує довіру громадян до технологій і забезпечує інвесторам і підприємцям правову визначеність, необхідну для розширення масштабів і впровадження AI по всій Європі. Комісія також запустить сервісну службу AI Act Service Desk, щоб допомогти підприємствам дотримуватися закону про штучний інтелект. Вона слугуватиме центральним контактним пунктом і центром для отримання інформації та рекомендацій щодо Закону про AI.

Разом із цим планом дій Єврокомісія відкриває дві публічні консультації, які триватимуть до 4 червня 2025 року і допоможуть сформувати подальші ініціативи в рамках Плану дій для Континенту AI:

- Публічна консультація, на якій усі зацікавлені сторони можуть поділитися своїми думками щодо закону про розвиток хмарних технологій та штучного інтелекту.

- Публічні консультації за темою «Застосування AI» для визначення пріоритетів зацікавлених сторін, проблем, що перешкоджають впровадженню AI, та актуальності пропонованих рішень і політичних підходів, включно з додатковими заходами щодо забезпечення безперешкодного і простого застосування Закону про AI.

У травні розпочнуться треті публічні консультації щодо стратегії Союзу даних.

Паралельно Єврокомісія організовує діалоги з представниками промисловості та державного сектору, щоб допомогти сформувати стратегію застосування AI. Ці діалоги, а також громадські консультації дадуть змогу виявити відповідні приклади невикористаного потенціалу впровадження AI-технологій у конкретних секторах, їхню поточну інтеграцію в бізнес і виробничі процеси, а також можливості для розширення масштабів у цих секторах та в економіці загалом.

Нагадаю, 1 серпня 2024 року набув чинності Закон про штучний інтелект, а 4 лютого 2025 року було опубліковано керівні принципи щодо забороненої практики AI. 24 січня 2024 року Комісія запустила пакет заходів щодо підтримки європейських стартапів і SME в розробці надійного AI. 9 липня 2024 року набув чинності змінений регламент EuroHPC JU, що дозволяє створення фабрик AI. 10 грудня 2024 року було відібрано сім консорціумів для створення фабрик AI, а 12 березня 2025 року - ще шість консорціумів. На саміті AI Action Summit у Парижі 11 лютого 2025 року президентка фон дер Ляєн оголосила про ініціативу InvestAI, спрямовану на мобілізацію інвестицій у 200 млрд євро в AI по всій Європі.

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