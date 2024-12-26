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Консорціум Linux Foundation отримав у 2024 році 292,2 млн дол.

26 декабря 2024 г., 11:45
Linux Foundation опублікувала фінансовий звіт за 2024 рік, який вказує, що некомерційний консорціум отримав 292,2 млн дол. Рік тому - сума була 263,6 млн. 
 
Як зазначається, 43%, інакше кажучи 125,1 млн дол., з цієї суми було отримано як пожертвування та внески учасників організації. У 2023 році Linux Foundation по цьому напрямку отримав 118,2 млн дол.
 
Майже чверть внесків (25,1%) організація отримала як цільову підтримку різних проєктів. Ще 18% у рамках підтримки заходів, а також реєстраційних внесків на конференціях. Більше 12% прийшлося на формат оплати за навчальні курси та сертифікати.
 
Що до трат Linux Foundation, то на розробку ядра ОС припало 6,8 млн дол., це на 1 млн дол. менше, ніж торік.
 
Витрати на підтримання інфраструктури організації склали 22,69 млн дол.
 
На супровід спільноти було витрачено 13,7 млн дол.
 
Linux Foundation у 2024 році розвивала біля 1300 проектів, при тому що рік тому - близько 1100. З них більше всього приходиться на тематику пов'язану з хмарними технологіями - 23%, на мережі прийшлося 15%, на АІ - 11%, на веб-розробку - 11%, безпеку - 5%, ІоТ і блокчейн по 4%.

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