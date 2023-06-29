Генеративний АІ та ESG змінять сегмент обробки великих даних та аналітики в найближчі роки

29 июня 2023 г., 12:35

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Tweet IDC прогнозує досить обмежений вплив поточних економічних подій на зростання європейського ринку програмного забезпечення для обробки великих даних та аналітики. Очікується, що в найближчі роки підходи до використання даних будуть трансформуватися, зокрема, завдяки новим програмам, які стосуються генеративного АІ та ESG (environmental, social, governance). IDC прогнозує досить обмежений вплив поточних економічних подій на зростання європейського ринку програмного забезпечення для обробки великих даних та аналітики. Очікується, що в найближчі роки підходи до використання даних будуть трансформуватися, зокрема, завдяки новим програмам, які стосуються генеративного АІ та ESG (environmental, social, governance).

Триваюча російська агресія в Україні та інфляція в Європі вплинули на ринки великих даних та аналітики в Західній Європі, які у другій половині 2022 року зросли на 18,7% у річному обчисленні в постійній валюті порівняно з 21,5% зростанням у першому півріччі. З іншого боку, Центральна та Східна Європа зазнала більш значного уповільнення, зростаючи лише на 0,5% у постійній валюті в річному обчисленні.

Згідно з прогнозом IDC щодо програмного забезпечення для Big Data and Analytics (BDA), європейські перспективи покращаться: зростання на 14% у 2023 році (у поточній валюті) і тенденція до зростання в наступні роки, що призведе до середньорічного темпу зростання (CAGR) у 2023-2027 роках на рівні 20,8% для Західної Європи і 19% для Центральної та Східної Європи. Нестримне зростання аналітики даних та рішень для штучного інтелекту згодом стимулюватиме попит на інструменти та платформи для бізнес-аналітики та аналітики, таким чином залишаючи два інших ринки значно позаду.

«Одним із ключових драйверів зростання стане проникнення генеративного АІ. Всі найбільші гравці на цьому ринку вже оголосили про додавання різних рішень на базі цієї технології до свого портфоліо у сфері великих даних та аналітики, включаючи AWS Sagemaker, Salesforce Einstein, Azure Open AI Service та Oracle Data Safe», наголосила Вероніка Паал (Veronika Paal), старший аналітик європейського підрозділу IDC European Software Data & Analytics.

Однак генеративний АІ - це лише один із факторів, що впливає на ринок. За словами Матії Місіч (Matija Misic), аналітика IDC European Software Data & Analytics: «Постачальники все більше прагнутимуть вдосконалити свої процеси аналізу даних, особливо у сфері ESG, де мінливі європейські правила та майбутні стандарти звітності зі сталого розвитку, такі як ESRS, змушують компанії відстежувати нові показники та підвищувати свою ефективність».

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