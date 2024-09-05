ELKO Ukraine розширює асортимент споживчими рішеннями Kingston Technology

5 сентября 2024 г., 14:35

ELKO Ukraine повідомляє про доповнення угоди на дистрибуцію серверних модулів пам’яті та твердотілих накопичувачів тайванської компанії Kingston Technology статусом офіційного реселера споживчої продукції. До оновленого асортименту товарів входять усі види оперативної пам'яті (KVR/KCP/KSM/KF), споживчі SSD-накопичувачі, а також весь спектр флеш-накопичувачів і карт пам'яті.

Kingston Technology – світовий лідер у галузі виробництва пам’яті та технологічних рішень для зберігання даних. Заснована у 1987 році компанія стала одним із найбільших постачальників оперативної пам’яті, твердотілих накопичувачів (SSD), флеш-накопичувачів та карт пам’яті. Продукція Kingston відзначається високою надійністю, продуктивністю та інноваційністю, що робить її оптимальним вибором як для споживачів, так і для підприємств по всьому світу.

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