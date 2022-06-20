Капітальні витрати на ЦОД ростуть найшвидшими темпами за останні три роки

20 июня 2022 г., 17:05

0

Tweet

Згідно з нещодавно опублікованим звітом Dell'Oro Group капітальні витрати центрів обробки даних зростали в першому кварталі 2022 р. найшвидшими річними темпами за останні роки.



Як підкреслюється, нові розгортання хмари та вищі витрати на інфраструктуру центрів обробки даних призвели до збільшення капіталовкладень.



«Каптрати операторів центрів обробки даних зросли двозначно порівняно з аналогічним періодом минулого року в першому кварталі 2022 року, попри постійні обмеження ланцюжка постачання», - заявив Барон Фунг, директор з досліджень Dell’Oro Group. - «Однак зростання було пов’язано з вищими середніми відпускними цінами на обладнання для центрів обробки даних, оскільки постачальники перекладали витрати на кінцевих користувачів. Другий фактор - впровадження нових архітектур серверів і прискореними обчисленнями. Ми очікуємо подальшого зростання капіталовкладень центрів у цьому сегменті, оскільки чотири найбільших постачальники хмарних послуг розширюють свої послуги, а ціни на пам’ять серверів зростають».



Очікується, що найкращі постачальники хмарних послуг США запустять послуги в більш ніж 30 нових регіонах у цьому році.



Як прогнозує Dell'Oro Group, головні гіперскейлери та хмарні провайдери 20022 р. витратять на інфраструктуру ЦОД на 25% більше ніж рік тому - до 18 мільярдів доларів після рекордних інвестицій у перші три місяці 2022 року.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0

Tweet