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Как составить эффективное рекламное объявление 

20 января 2022 г., 16:38
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Рекламное объявление часто определяет успех всей кампании, поэтому его написанию следует уделить особое внимание. Как составить объявление так, чтобы контекстная реклама принесла желаемые результаты, рассказывает диджитал-агентство Ланет CLICK.

Как составить эффективное рекламное объявление

Что сделать перед написанием объявления

Первым и крайне важным этапом в процессе создания рекламного объявления является подготовка. В процессе подготовки следует выполнить такие действия:

  • Опишите предлагаемый продукт или услугу и их преимущества. Составьте список преимуществ и выделите несколько ключевых, которые могут повлиять на выбор потенциального клиента. Вы можете сделать это самостоятельно или же обратиться за помощью к своим клиентам, предложив пройти короткий опрос или пообщавшись лично с несколькими из них. Второй вариант поможет создать более объективную картину и понять, что действительно важно и ценно для ваших клиентов. 
  • Осуществите сбор семантического ядра. Соберите ключевые слова, которые наиболее точно характеризуют вашу деятельность, отдавая предпочтение коммерческим запросам. Они помогают привлечь целевых пользователей, поэтому активно используются для продвижения сайтов в поисковой системе Google и др.
  • Определите целевую аудиторию рекламы. Это необходимо не только для настройки контекстной рекламы, но и для составления продающего рекламного объявления. Если узкого сегмента нет, можно сделать несколько объявлений, адаптировав их для каждой группы отдельно. 

После анализа ЦА и сбора ключевых слов можно приступать непосредственно к написанию рекламного объявления.

Как правильно составить объявление

Объявление для контекстной рекламы состоит из нескольких частей: заголовок, основной текст, ссылка на сайт и различные расширения. Заголовок текста должен соответствовать ключевому запросу. В идеале текст также должен содержать информацию о конкурентных преимуществах и мощный призыв к действию. 

В процессе создания рекламного объявления воспользуйтесь советами от специалистов:

  • Отражайте суть своего продукта в нескольких словах. Изложите мысль максимально лаконично и при этом понятно для постороннего человека.
  • Дополните текст контактами, картой проезда или лого компании.
  • Добавьте ключевые запросы не только в заголовок, но и в текст объявления.
  • Избегайте воды и указывайте значимые измеримые преимущества.
  • Создайте релевантную целевую страницу. Укажите всю необходимую информацию и контакты для связи.
  • Проводите регулярный аудит контекстной рекламы, вносите изменения и отслеживайте эффективность каждого рекламного объявления.

Специалисты рекомендуют также использовать различные расширения рекламы Google Ads. Это позволит увеличить смысловую нагрузку и повысить CTR.

Как составить эффективное рекламное объявление

Распространенные ошибки

Среди ошибок, негативно влияющих на эффективность объявления:

  • отсутствие конкретики и призыва к действию;
  • наличие шаблонных преимуществ по типу «качественно», «недорого» и т. п.;
  • отсутствие логики и наличие грамматических ошибок.

Контекстная реклама — эффективный инструмент продвижения, требующий относительно небольших вложений по сравнению с наружной или медийной рекламой. Чтобы получить максимальный эффект от кампании, следует доверить размещение и настройку рекламы профессионалам. Специалисты Ланет CLICK грамотно составят рекламное объявление, осуществят точную настройку, помогут добиться оптимальной стоимости за клик и привлечь максимальное количество заинтересованных пользователей. 

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Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

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