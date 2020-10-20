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Juniper выложит почти полмиллиарда за технологии виртуальных роутеров

20 октября 2020 г., 15:15
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Juniper выложит почти полмиллиарда за технологии виртуальных роутеров

Компания Juniper Networks 19 октября сообщила, что ею подписано соглашение о покупке фирмы 128 Technology из Массачусетса, которая разработала программную платформу виртуальных маршрутизатором для корпоративных сетей. Транзакцию на 450 миллионов долларов предполагается закрыть до конца января, то есть в четвёртом фискальном квартале Juniper.

Технологии основанной в 2014 году 128 Technology служат для связывания офисов предприятия с его центрами обработки данных и внедрениями в публичных облаках. Они представляют альтернативу традиционно используемым в этих целях физическим маршрутизаторам, предлагая такие преимущества, как снижение операционных расходов и упрощение рутинных задач администрирования.

Согласно 128 Technology, её платформа может автоматически оптимизировать пути движения данных в сети, чтобы повысить производительность приложений. Она также защищает эти данные, используя подход «нулевого доверия». Виртуальный маршрутизатор шифрует трафик, выполняет аутентификацию и обрабатывает только сетевые запросы, соответствующие политике безопасности организации, по умолчанию отклоняя все остальные запросы.

Указанные функции предоставляются без использования привычных для программно-конфигурируемых продуктов сетевых туннелей — виртуальных каналов передачи данных. По словам Juniper, устранение необходимости в сетевых туннелях высвобождает аппаратные ресурсы, сокращая примерно 40% накладных расходов WAN. «Фактически, в некоторых случаях 128 Technology на 75% экономичнее, традиционных решений SD-WAN», — рассказал в блоге Манодж Лиланивас (Manoj Leelanivas), исполнительный вице-президент и директор по продуктам Juniper.

Функции сетевой оптимизации и безопасности 128 Technology планируется интегрировать с платформой повышения эффективности корпоративных сетей Mist AI , которую Juniper получила в результате прошлогоднего поглощения стартапа Mist Systems, обошедшегося ей в 405 млн долл.

Как и Mist, фирма 128 Technology войдёт в состав подразделения Juniper AI Driven Enterprise после финализации сделки.

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