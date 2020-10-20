Принцип термодинамики вычислений адаптировали для квантовых компьютеров

20 октября 2020 г., 14:35

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В 1961 году, когда сотрудник IBM Рольф Ландауэр (Rolf Landauer) обнаружил связь между рассеянием тепла и логически необратимыми операциями, родился лозунг «информация — физична», напоминающий, что данные это не абстракция и закодированы они во вполне осязаемом оборудовании. Связующим звеном между теорией информации и термодинамикой является так называемый принцип Ландауэра, определяющий минимальное количество тепла, выделяющееся при стирании одного бита.

В реальности компьютеры, будучи неидеальными системами, функционируют далеко от предела Ландауэра. Тем не менее, по мере миниатюризации вычислительных компонентов эта граница становится все ближе, тем более актуальной она является для квантовых компьютеров.

Группа QuSys из Дублинского Тринити-Колледжа под руководством профессора Джона Гулда (John Goold) попыталась переформулировать правило Ландауэра для квантовых вычислений: для этого команда тщательно изучила экспериментально реалистичный процесс стирания, который допускает квантовую суперпозицию (кубит может находиться в состояниях 0 и 1 одновременно).

В опубликованной на днях статье в журнале Physical Review Letters, группа рассказала о своём открытии: было обнаружено, что квантовый характер удаляемой информации может привести к большим отклонениям в рассеивании тепла, чего нет при обычном стирании битов.

Профессор Гулд объясняет: «Мы обнаружили, что даже при идеальном протоколе стирания — из-за квантовой суперпозиции — вы получаете очень редкие события, которые рассеивают намного больше тепла, чем установлено пределом Ландауэра».

Авторы статье предоставили в ней математическое обоснование этого необычного эффекта, который может иметь важное значение для управления теплоотводом будущих квантовых чипов. Они также отмечают, что предстоит проделать ещё много работы, в частности, в области анализа более быстрых операций и термодинамики других реализаций вентилей.

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