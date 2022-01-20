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Juniper расширяет ассортимент и возможности виртуальных маршрутизаторов

20 января 2022 г., 10:25
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В конце 2021 г. Apple выбилась в лидеры рынка смартфонов

Наращивая присутствие в сегменте корпоративных маршрутизаторов, Juniper Networks вчера представила новые программные и аппаратные функции, основанные на технологии, которую она получила в результате прошлогоднего приобретения стартапа из Массачусетса 128 Technology за 450 млн долл.

Проприетарное ПО виртуального маршрутизатора от 128 Technology Juniper переупаковала в продукт под названием Session Smart Router, заявив, что он обеспечит снижение инфраструктурных затрат до 75% по сравнению с конкурирующими продуктами.

Клиенты также получили возможность устанавливать и настраивать новые маршрутизаторы с облачной консоли. Эта функциональность достигнута за счёт дальнейшей интеграции ПО виртуального маршрутизатора с набором облачных инструментов управления сетью, Mist Cloud Services.

Благодаря данным усовершенствованиям Juniper теперь может предложить клиентам более полный набор функций управления, охватывающий все ключевые задачи обслуживания маршрутизатора, в частности настройку устройства, мониторинг и устранение неполадок.

Другое новое предложение под названием Branch Security Pack позволяет предприятию оборудовать свои маршрутизаторы SSR дополнительными функциями обнаружения нарушений и фильтрации вредоносного трафика данных, чем устраняет необходимость в установке отдельного устройства кибербезопасности.

В рамках вторничного анонса компания расширяет и многочисленные аппаратные опции, доступные для SSR, представляя серию устройств, специально разработанных для запуска ПО виртуальной маршрутизации. Их появление упростит корпоративным клиентам процедуру закупок: предприятия, которые уже используют проводные и беспроводные сетевые коммутаторы Juniper, теперь смогут приобретать у неё также маршрутизаторы.

Новые устройства SSR120 и SSR130, ориентированные на малые и средние филиалы, дополнены более продвинутой моделью SSR1000, которая предназначена для использования в центрах обработки данных и в облачных средах.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

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