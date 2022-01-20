«Хмарна АТС від Укртелекому» отримала можливість інтеграції з CRM-системами

20 января 2022 г., 11:05

За заявою «Укртелекому», з початку 2022 року оператор пропонує своїм клієнтам розширену функціональність послуги «Хмарна АТС».



Тепер користувачі мають можливість об’єднувати корпоративну телефонію з потрібними їм CRM-системами, а також записувати розмови на обраних номерах.



«Сервіс віртуальної комунікації «Хмарна АТС від Укртелеком» полегшує взаємодію між офісами та співробітниками, які працюють в іншому місті або віддалено. А нові можливості нашої «Хмарної АТС», наприклад, інтеграція з CRM-системами та запис розмов, сприятимуть і розвитку самого бізнесу, завдяки покращенню клієнторієнтованності, – каже директор маркетингу бізнес-сегмента Укртелекому Ігор Гуменюк. – Запис розмови з подальшим прослуховуванням — зручно, ефективно та прозоро, це дає можливість контролювати та поліпшувати якість обслуговування. Фіксація, збереження та подальший аналіз звернень клієнтів покращує роботу напрямку продажів чи контакт-центрів».

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній