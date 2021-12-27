Итоги недели: внедорожник от Huawei; healthcare IT в фокусе Oracle; на треть ускорит приложения Android 12 Go; нитевидные и бумажные

27 декабря 2021 г., 3:15

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Самой громкой новостью уходящей недели была, пожалуй, мегасделка Oracle. Но признаюсь, больше всего в прошедшие дни удивила Huawei своим анонсом.

Китайская компания представила электромобиль, и не просто прототип, а готовую к продаже модель. В определенном смысле это было ожидаемо, учитывая недавние анонсы планов Xiaomi и многолетние слухи про Apple Car. Но то, что Huawei презентует электрокар, продажи которого начнутся уже в феврале, повторюсь, уж очень удивило. AITO M5 - внедорожник с колесной базой 2880 мм, оснащен электрической системой HUAWEI DriveONE. Он может пройти до 1242 км за цикл CLTC с полной зарядкой и заправкой. Да, помимо четырех приводов асинхронного двигателя переменного тока и синхронного двигателя с постоянными магнитами, он оснащен четырехцилиндровым бензиновым двигателем (1,5 л). Разгоняется электрокар до 100 км/ч всего за 4,4 секунды. Автомобиль оснащен HarmonyOS Smart Cockpit, которая по заявлению производителя превращает автомобиль из обычного транспортного средства в суперплатформу, позволяющую взаимодействовать с интеллектуальными устройствами, включая умный дом. AITO M5 в Поднебесной будет предлагаться по цене 250000 юаней (около 39 тыс долл.).

На том же масштабном мероприятии Huawei представила свой вариант телефона-раскладушки. P50 Pocket в развернутом виде имеет OLED-дисплей с диагональю 6,9 дюймов с разрешением FHD+ при соотношении сторон 21:9. Устройство имеет также внешний AMOLED-экран круглой формы с диагональю в 1,04", который работает, когда смартфон находится в свернутом состоянии. Причем на него не только могут выводиться различные уведомления, он имеет тактильную поверхность, поэтому можно выбирать, скажем, треки или адресата для звонка, не раскрывая смартфон. Основной фотомодуль состоит из камеры 40 Мп, широкоугольника 13 Мп и сенсора под названием Ultra Spectrum с разрешением 32 Мп. Последний позволяет снимать в гиперспектральном диапазоне, включая ультрафиолетовый (весьма необычные получаются фотографии, помимо того, что этот модуль позволяет улучшать и обычные фото). Особый акцент Huawei делает на конструкции петель, которая обеспечивает плотное, практически без зазора, складывание устройства. Толщина смартфона в развернутом состоянии - 7,2 мм, в сложенном - 15,2 мм, масса - 190 г. В Китае продажи P50 Pocket уже стартовали, он предлагается по цене 8988 юаней (около 1410 долл.) за вариант 8/256 ГБ.

Еще одна новость от Huawei на уходящей недели - компания представила платформу Huawei Ads. Отмечается, что платформа охватывает свыше 700 млн устройств компании во всем мире.

Кстати, о рекламе. На днях Microsoft сообщила о покупке у AT&T рекламного маркетплейса Xandr. Сумма сделки не раскрывается. Но компания явно усиливает свое подразделение Web Experiences Team и готовится к новому витку борьбы за глобальный рынок премиальной рекламы. Как отмечается, технология Xandr дополнит имеющиеся рекламные инструменты Microsoft, в том числе аналитику аудитории, технологии и глобальную рекламную базу клиентов. В финансовом отчете за первый квартал 2022 финансового года компании отмечается, что выручка от поисковой и новостной рекламы, без учета затрат на привлечение трафика, выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит напомнить, что в свое время Microsoft уже предпринимала попытки потеснить Google на рекламном олимпе. Так в 2007 г. была куплена компания aQuantive за 6 млрд долл., по тем временам это была вторая по сумме сделка Редмонда, после Skype. Однако необходимого результата получить не удалось и спустя пять лет Microsoft просто списала потраченное на покупку aQuantive. Посмотрим, как теперь будут развиваться события.

Что касается сделок, конечно же, необходимо отметить покупку Oracle - за 28,3 млрд долл. будет приобретен поставщик решений для сегмента здравоохранения. Cerner, основанная в 1979 г., лишь двумя годами позже Oracle, в Канзас-Сити (шт. Миссури), сегодня является одним из ведущих игроков на рынке электронных систем для медицинских учреждений. Компания в прошлом году заработала 5,5 млрд долл., а ее штат превысил 24 тыс сотрудников. Cerner предлагает ряд специализированных приложений в связке со своим программным обеспечением EHR, которые используются больницами для управления всеми внутренними процессами и для анализа накопленных данных. Oracle заявила, что планирует интегрировать свой продукт Voice Digital Assistant в платформу Cerner, а также перевести ее на свою облачную платформу. Для ускорения разработки продуктов Cerner также будут задействованы технологии и наработки Oracle в области искусственного интеллекта. Вертикальные отраслевые решения все больше привлекают ведущих операторов публичного облака. Amazon Web Services в этом году представила Amazon FinSpace для финансового сектора, а Google Cloud выпустила Healthcare Data Engine - решение, которое упрощает обработку медицинских данных организациями в области здравоохранения. Так что вполне понятно, за что Oracle заплатила 28,3 млрд долл. Эта сделка стала крупнейшей в ее истории - в 2004 г. она приобрела PeopleSoft за 10,3 млрд долл, а пятью годами позже Sun Microsystems за 7,4 млрд долл.

Еще одна интересная сделка этой недели, пусть и не такая масштабная - Skillsoft, предлагающая сервисы дистанционного обучения, покупает за 525 млн долл. платформу онлайн-обучения Codecademy. Сегмент дистанционного обучения в последнее время получил просто взрывной рост. Skillsoft надеется на значительную синергию доходов после объединения своей клиентской базы, насчитывающей 12 тыс. корпоративных клиентов с 40 млн тех, кто занимается в Codecademy.

Micron представила квартальные результаты и они превзошли все прогнозы. Высокий спрос и дефицит чипов позволили одному из крупнейших мировых поставщиков микросхем памяти, установить более высокие цены, как отмечают наблюдатели. Компания сообщила, что выручка от решений для центров обработки данных выросла на 70%, а продажи для автопрома поднялись на 25%. Квартальная выручка Micron в целом выросла до 7,69 млрд долл. против 5,77 млрд долл. за тот же период в прошлом году. Рост чистой прибыли в том же интервале был зафиксирован с 803 млн долл. до 2,31 млрд долл. На долю DRAM пришлось 73% всего дохода - 5,6 млрд долл. - здесь рост за год достиг 89%. Выручка от NAND выросла лишь на 19% до 1,9 млрд долл. (на нее приходится 24% оборота).

Тем временем CES 2022, похоже, становится все более виртуальной. Организаторы выставке, очень надеялись и все еще не теряют надежды, что шоу с 5 по 8 января не пройдет исключительно онлайн. Однако из-за очередного обострения ситуации с коронавирусом в США на прошлой неделе отказ от прямого участия объявили Intel, General Motors, Lenovo, и Google. Ранее о переходе к онлайн-участию сообщили Amazon, Meta, Twitter, Pinterest. Но тем не менее, Ассоциация потребительской электроники (CTA) заявила, что ожидает в этом году в Лас-Вегасе порядка 50-75 тыс. человек.

Но вернемся еще раз к смартфонной теме. Sony Semiconductor Solutions на днях заявила, что разработала первую в мире технологию КМОП-сенсора изображений с двухслойным транзисторным пикселем. Как заявляет компания, такая архитектура примерно вдвое увеличивает уровень сигнала по сравнению с обычными датчиками изображения, расширяет динамический диапазон, тем самым существенно улучшая свойства изображения. Даже сложно представить уж куда дальше улучшать, и каким будет качество съемки обычных смартфонов.

В свою очередь Google представила новые функции Android 12 Go, ориентированной на недорогие смартфоны начального уровня. Эта ОС выпускается с 2017 года и с тех пор приобрела свыше 200 млн пользователей. На новой версии производитель обещает ускорение до 30% запуска приложений. Благодаря новому программному интерфейсу SplashScreen API, открываться приложения будут практически мгновенно для пользователя. Если установленные программы длительное время не использовались, Android 12 Go автоматически отправляет их в «спящий режим». Эта функция удлиняет время работы аккумулятора и особенно полезна для устройств с небольшим объёмом встроенной памяти. На новой панели приватности теперь можно будет видеть какие приложения используют микрофон, камеру и т.п. и в любой момент отозвать соответствующее разрешение. Кроме того, на статусной строке появился новый индикатор – он предупреждает о работающем микрофоне или камере.

Ну, а в заключение, еще пара новостей из университетских лабораторий, сообщивших о новых достижениях в области аккумуляторных технологий. Так ученые из NTU Singapore представили тонкие, как бумага и полностью биоразлагаемые цинковые батареи, которые в один прекрасный день могут стать экологически безопасным вариантом источника питания гибких и носимых электронных систем. Эта команда продемонстрировала, что квадратная батарея размером 4x4 см и толщиной всего 0,4 мм, фактически полученная методом печати, может обеспечить работу небольшого электрического вентилятора на протяжении 45 минут. Сгибание, скручивание аккумулятора или даже отрезание его фрагментов не приводило к перебоям в подаче энергии. Исследователи NTU рассчитывают добиться полной интеграции своей бумажной батареи с другой печатной электроникой. А вот группа ученых из Массачусетского технологического института решала другую проблему. У них получилось сделать нитевидную батарею длиной 140 метров. Прежде уже демонстрировались нитевидные волокна, содержащие в себе разнообразные электронные компоненты, включая светодиоды, фотодатчики, коммуникационные и цифровые системы. Появление волоконной батареи, которую можно вплетать в ткань, впервые позволяет таким устройствам стать по-настоящему автономными. Отрезок батареи MTI в 140 м и толщиной всего несколько сотен микрон имел энергоёмкость 123 мА-час, которой достаточно для зарядки умных часов или телефона. Помимо одномерных волокон, которые можно использовать для производства двухмерных тканей, этот материал также применим в 3D-печати для создания твёрдых объектов. Согласно прогнозам исследователей, волоконные батареи могут быть готовы к использованию в коммерческих продуктах уже в ближайшие нескольких лет.

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