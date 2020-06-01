Итоги недели: 5,62 трлн долл. на пятерых; 100 млрд долл. от сервисов Apple, скоро; облачные амбиции Tencent Cloud; новые Arm'ы; 44,2 Тбит/с на 75 км

1 июня 2020 г., 3:05

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На уходящей неделе капитализация пяти крупнейших технологических компаний - Apple, Amazon, Alphabet, Facebook и Microsoft - заметна выросла, теперь они в сумме стоят более 5,62 трлн долл. К счастью, сбылись не все негативные прогнозы последствий пандемии.

Когда многие государства одно за другим начали объявлять карантин в первой декаде март акции всех вышеназванных компаний провалились до минимума, при том, что в конце февраля они были на пике. Однако уже к концу марта акции технологических компаний начали активно расти. По данным Financial Times совокупная капитализация пятерки выросла почти на 1,7 трлн долл., опередив восстановление игроков из других сегментов на десятки процентов. Сейчас стоимость Microsoft достигает 1,39 трлн долл., Apple - 1,38 трлн долл., Amazon - 1,22 трлн долл., Alphabet - 963,37 млрд долл., а Facebook - 669,28 млрд долл.

Однако в целом на рынке не все так радужно. Мировой рынок устройств, объединяющих компьютеры, планшеты и мобильные телефоны, по итогам текущего года сократится на 13,6%, согласно данным Gartner. Общий объем поставок не превысит 1,9 млрд шт. из них 1,3 млрд придется на смартфоны и телефоны. Поставки традиционных ПК снизятся на 10,5%. Объем отгруженных мобильных телефонов снизится в 2020 г. на 14,6%, при этом направление смартфонов просядет на 13,7%. Интересно и то, что, как ожидается, срок службы телефона возрастет с 2,5 лет в 2018 г., до 2,7 лет.

Если же вернуться к Top5 технологических фирм, то вполне возможно, что акции Apple продолжат активно расти и дальше. Аналитик Evercore ISI Амит Дарьанани дал весьма оптимистичный прогноз в отношении бизнеса Apple, связанного с предоставляемыми услугами. По итогам прошлого года продажи Купертино по этому направлению составили более 46 млрд долл. Дарьанани уверен, что потенциал этого направления еще не раскрыт и на половину. Он прогнозирует, что по итогам 2024 финансового года Apple будет получать от сервисов более 100 млрд долл. Как отмечает Дарьанани, предшествующие пять лет компания наращивала продажи услуг ежегодно на 20%, в основном за счет увеличения базы клиентов. Теперь Apple приложит силы к тому, чтобы росла рентабельность в этом сегменте. И доходы здесь будут увеличиваться быстрее, чем выручка по другим направлениям. Хотя и там Купертино вряд ли сдаст позиции. Omdia (бывшая IHS Markit) опубликовала список самых продаваемых смартфонов за прошедший квартал. Apple смогла реализовать 19,5 млн iPhone 11 - почти на 6 млн больше, чем iPhone XR в первом квартале 2019 г. Вторым по популярности оказался Galaxy A5, его Samsung поставила более 6,8 млн устройств. Оставшиеся два места в первой пятерке достались Xiaomi - Redmi Note 8 с 6,6 млн и Redmi Note 8 Pro с 6,1 млн.

На днях, кстати, Apple сообщила о покупке Inductiv, специализирующейся на машинном обучении. Инженерная команда этого канадского стартапа подключится к работе над совершенствованием ассистента Siri и другими проектами Apple в области аналитики данных. Inductiv специализируется на применении ИИ к автоматизации обнаружения и исправления ошибок в данных и была основана профессорами из университетов Стэнфорда, Ватерлоо и штата Висконсин в Мэдисоне. Интересно, что один из них, Кристофер Ре ранее помогал создать другой ИИ-стартап, Lattice Data, который был куплен Apple в 2017 году.

Компания Smarsh, специализирующаяся на облачной архивации данных, за необъявленную сумму купила фирму Endreda, расширив с её помощью свою компетенцию на кибербезопасность и оценку информационных рисков. Основанная в 2010 г. Entreda среди прочего предлагает удалённый десктоп, автоматические виртуальные приватные сети, мониторинг утечек данных и паролевых политик, антивирусные средства и шифрование устройства.

Microsoft официально объявила о приобретении Softomotive, разрабатывающую решения для роботизированной автоматизации процессов (RPA). Финансовые условия сделки не разглашаются. Купленная компания была основана в 2005 г. и ее штаб-квартира расположена в Лондоне, в числе заказчиков более 9 тыс. организаций. Ее платформа WinAutomation позволяет создавать программных роботов для выполнения рутинных задач в среде Windows. А решение ProcessRobot базируется на ИИ-технологиях и позволяет автоматизировать практически любой процесс в рамках предприятия, как отмечают разработчики.

Кстати, про Windows - Microsoft официально представила очередное масштабное обновление для своей операционной системы. Согласно ранее установленному графику - каждые полгода выходит очередной апгрейд ОС. Как отмечается, обновление включает в себя улучшение ряда функций, которые позволят сэкономить время пользователя, а также повысят удобство использования ПК.

В Швеции на уходящей неделе сразу несколько операторов запустили 5G в коммерческое использование. Telia совместно с Ericsson развернула сеть на частоте 700 МГц — для предоставления услуг передачи данных оператор использует агрегацию несущих частот LTE и NR. Telia рассчитывает создать национальное покрытие и начать оказывать коммерческие 5G‑услуги с применением частот в среднем и высоком диапазонах к концу этого года, после завершения частотных аукционов. За день до этого анонса Tele2 запустила свою сеть 5G в Стокгольме, Гетеборге и Мальмё. Как отмечается, новая технология обеспечивает скорость передачи информации на уровне 1Гбит/сек.

Глобальная коммуникационная компания OneWeb, в марте подавшая заявление о банкротстве, не сдается и планирует нарастить свой флот спутников до 48 тыс., сейчас он насчитывает лишь 74 объекта. В 2017 году OneWeb стала первой низкоорбитальной спутниковой группировкой, получившей одобрение на предоставление услуг связи в США в рамках первого этапа лицензирования FCC для систем Ku/Ka-диапазона.

Тем временем стало известно, что Tencent вложит 70 млрд долл. на протяжении следующих пяти лет в технологическую инфраструктуру, включая облачные вычисления, искусственный интеллект и кибербезопасность. Как отмечает Reuters, это объявление было сделано после того, как Пекин в прошлом месяце объявил о необходимости структурного обновления второй по величине экономики мира за счет инвестиций в «новую инфраструктуру», а также роста спроса на программное обеспечение для бизнеса и облачные сервисы. Tencent наиболее известная, как разработчик онлайн-игр и мессенджера WeChat, в последнее время все активнее стремится выходить в сегмент сервисов для бизнеса. Ее капитализация на данный момент превышает 519 млрд долл. По данным Canalys, в четвертом квартале прошлого года Tencent Cloud принадлежало 18% рынка облачных сервисов в Китае, тогда как доля Alibaba Cloud составляла 46,4%. В апреле последняя заявила о намерении вложить в развитие своей облачной инфраструктуры 200 млрд юаней на протяжении ближайших трех лет.

На уходящей неделе Arm представила «новую волну» чипов для высокоуровневой мобильной техники. Первый из анонсированных чипов, высокоуровневый Cortex-A78, ориентирован на будущие флагманские модели Android-смартфонов. Arm обещает для него рост производительности на 20%по сравнению с предыдущим поколением — Cortex-A77, или же с быстродействием уровня Cortex-A77, но с двукратной экономией потребления электроэнергии. Другая новинка, Cortex-X1, ориентирована на достижение максимальной производительности. В определённых условиях она способна обойти Cortex-A78 в скорости на 22%. Кроме того, Cortex-X1 удвоит производительность на задачах ИИ по сравнению с прошлогодним чипом Cortex-A77. Вместе с Cortex-X анонсирована программа его кастомизации (Cortex-X Custom, CXC) в соответствии со специфическими потребностями партнёров Arm. Два новых GPU — высокоуровневый, 24-ядерный Mali-G78 и бюджетный Mali-G68 — оба используют технологию Asynchronous Top Level. Она позволяет разделить чип на две части, и приложения могут обесточивать менее используемую из них, удлиняя срок работы устройства до следующей подзарядки аккумулятора. И наконец еще одна новинка — Ethos-N78, дальнейшее развитие ИИ-акселератора Ethos-N77, дебютировавшего год назад, его энергоэффективность улучшена на 25%. В зависимости от конкретных запросов производителя устройства, чип может обеспечивать производительность от одного до десяти триллионов операций в секунду.

Ну, и в завершение новость из австралийских университетов Monash, Swinburne и RMIT. Объединенной команде исследователей удалось достичь скорости передачи информации — 44,2 Тбит/с на расстоянии 75 км. При этом спектральная плотность составила 10,4 бит/с/Гц в районе несущей 48,9 ГГц. Кодирование сигнала выполнялось по технологии квадратурно-амплитудной модуляции. Рекордная передача данных была достигнута за счет использования солитонного кристалла. Отмечается, что технология уже лет через пять может уйти в коммерческое использование.

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