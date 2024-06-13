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Milrem Robotics оснастила свою безпілотну бойову машину StarLink

13 июня 2024 г., 17:11
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Milrem Robotics оснастила свою безпілотну машину StarLink

Компанії Milrem Robotics і AEC Skyline інтегрували супутниковий зв'язок StarLink у безпілотну наземну машину THeMIS, що дає змогу керувати нею на великих відстанях. Використання StarLink у THeMIS Cargo CASEVAC дає змогу безпечно перекидати безпілотні машини бойової підтримки на поле бою, в цьому випадку в Україні. Водночас оператори залишаються на безпечній відстані, навіть за тисячі кілометрів, що забезпечує підвищену безпеку та ефективність військових операцій.

Наразі THeMIS розгорнуто в Україні для перевезення вантажів та евакуації поранених, а також її експлуатують у версії, призначеній для розчищення маршрутів.

З'єднання із супутниками StarLink LEO дає змогу роботизованому транспортному засобу передавати дані, отримувати команди й обмінюватися важливою інформацією в режимі реального часу, незалежно від місця розташування на полі бою.

Можливість управління за межами прямої видимості буде представлена на виставці Eurosatory 2024, яка відбудеться наступного тижня в Парижі.

"Ця розробка знаменує собою поворотний момент в еволюції військової робототехніки, пропонуючи безпрецедентні можливості для віддаленого управління і ситуаційної обізнаності. Завдяки супутниковому зв'язку оператори зможуть контролювати робота з безпечної та стратегічно важливої точки, зводячи до мінімуму ризики, пов'язані з безпосередньою участю людини в бойових діях", - сказав Рауль Рікк (Raul Rikk), директор з розвитку можливостей компанії Milrem Robotics.

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