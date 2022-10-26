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IT-сектор відіграватиме важливу роль у повоєнному відновленні України

26 октября 2022 г., 15:15

Atlantic Council припускає, що український IT-сектор відіграватиме важливу роль у повоєнному відновленні України. Вторгнення 24 лютого справило руйнівний вплив на економіку країни. За прогнозами «Світового банку», 2022 року ВВП може скоротитися на 35%.

Тим часом за даними НБУ, експортний виторг ІТ-індустрії фактично збільшився на 23% у річному обчисленні за перші шість місяців 2022 року і досяг 3,74 млрд дол. Ці результати є частиною тривалої тенденції зростання. Українська IT-індустрія пристосувалася до екстремальних обставин. Настрої у секторі залишаються порівняно оптимістичними.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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