IT-Enterprise допомогла НАЗК вдвічі прискорити опрацювання звернень громадян

12 февраля 2025 г., 14:25

0

Tweet

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) разом з IT-Enterprise оновили бізнес-процеси роботи контакт-центру. Це дозволило вдвічі пришвидшити опрацювання звернень громадян внутрішньою командою НАЗК.

Цифрові інструменти й оптимізований функціонал модуля CRM дають змогу підрозділам НАЗК ефективно контролювати навантаження на контакт-центр, а також вдосконалювати сервіс – скорочувати час очікування в черзі, тривалість утримання вхідного дзвінка під час розмови, продуктивність роботи оператора тощо.

Оновлена версія процесів спростила й доступ до BI-аналітики, яка зіставляє показники діяльності контакт-центру загалом і персоналізовано по кожному співробітнику. Це сприяє швидкому реагуванню на запити й оперативній підтримці клієнтів.

Загалом проєкт рефакторингу контакт-центру CRM забезпечив ефективнішу загальну комунікаційну продуктивність НАЗК. Завдяки цифровим інструментам та тісній співпраці з IT-Enterprise агентство й далі вдосконалює механізми зворотного зв’язку, забезпечуючи громадянам оперативну та якісну підтримку.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS