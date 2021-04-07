Intel выпустила Xeon Scalable 3-го поколения «Ice Lake»

7 апреля 2021 г., 9:15

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Компания Intel на специальном мероприятии 6 апреля представила новые процессоры Xeon.



По заявлению производителя, процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения (под кодовым названием «Ice Lake») - это самая передовая и высокопроизводительная платформа для центров обработки данных, оптимизированная для поддержки самого широкого диапазона рабочих нагрузок - от облака до сети и интеллектуальных периферийных устройств.



Как отмечается, новые процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения обеспечивают значительное увеличение производительности по сравнению с предыдущим поколением, в среднем на 46% улучшая популярные рабочие нагрузки центров обработки данных. В процессорах также добавлены новые и расширенные возможности платформы, включая Intel SGX для встроенной безопасности и Intel Crypto Acceleration и Intel DL Boost для ускорения AI. Подчеркивается, то эти новые возможности в сочетании с широким портфелем Intel Select Solutions и Intel Market Ready Solutions позволяют клиентам ускорить развертывание в облаке, в задачах на базе искусственного интеллекта, в высокопроизводительных вычислениях, сетях, в сфере безопасности и в периферийных приложениях.



«Масштабируемая платформа Intel Xeon 3-го поколения является самой гибкой и производительной в нашей истории, она предназначена для обработки разнообразных рабочих нагрузок от облака до сети и периферии», - сказал Навин Шеной, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Data Platforms в Intel. «Корпорация Intel занимает уникальное положение с точки зрения архитектуры, дизайна и производства, чтобы предоставлять широкий спектр чипов и решений, которые требуются нашим клиентам».



Новейшие процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения выпускаются с использованием техпроцесса 10 нм, могут содержать до 40 ядер и обеспечивают прирост производительности в 2,65 раза по сравнению с системой 5-летней давности. Платформа поддерживает на разъем 6 ТБ системной памяти, до 8 каналов памяти DDR4-3200 и до 64 линий PCIe Gen4. Показатель TDP в зависимости от модели лежит в интервале от 105 до 270 Вт.



Новые чипы оптимизированы для современных рабочих нагрузок, выполняемых как в локальных, так и в распределенных мультиоблачных средах. Процессоры предоставляют клиентам гибкую архитектуру, включая встроенные функции ускорения и расширенные возможности безопасности.



По утверждению производителя, являясь единственным ЦП центра обработки данных со встроенным ускорением ИИ, обширной оптимизацией программного обеспечения и готовыми решениями, новые процессоры позволяют внедрить ИИ в каждое приложение от периферии до сети и облака. Последние оптимизации аппаратного и программного обеспечения обеспечивают на 74% более высокую производительность ИИ по сравнению с предыдущим поколением и до 1,5 раз рост производительности для широкого набора из 20 популярных рабочих нагрузок ИИ по сравнению с AMD EPYC 7763 и до 1,3 раз - для широкого набора 20 популярных рабочих нагрузок AI по сравнению с графическим процессором Nvidia A100.



Встроенная система Intel SGX обеспечивает защиту кода и данных с минимальной площадью потенциальной атаки в системе. Это стало доступно на 2-сокетных решениях Xeon Scalable, которые могут изолировать и обрабатывать до 1 терабайта кода и данных, обеспечивая поддержку требований основных рабочих нагрузок. В сочетании с новыми функциями, включая Intel Total Memory Encryption и Intel Platform Firmware Resilience, новейшие процессоры Xeon Scalable гарантируют решение насущных проблем защиты данных.



Intel Crypto Acceleration обеспечивает высокую производительность для множества важных криптографических алгоритмов. Компании, выполняющие рабочие нагрузки с интенсивным шифрованием, например интернет-магазины, которые обрабатывают миллионы клиентских транзакций в день, могут использовать эту возможность для защиты данных клиентов, не испытывая задержек во времени отклика или снижения общей производительности системы.



Кроме того, для ускорения рабочих нагрузок на платформе Intel Xeon Scalable 3-го поколения разработчики программного обеспечения могут оптимизировать свои приложения с помощью открытого кросс-архитектурного oneAPI, которое гарантирует свободу от технических и экономических проблем, связанных с проприетарными моделями. Наборы инструментов Intel oneAPI помогают задействовать всю мощь процессоров с помощью усовершенствованных компиляторов, библиотек, а также инструментов анализа и отладки.



По уверениям производителя, процессоры Intel Xeon Scalable поддерживаются более чем 500 готовыми к развертыванию решениями Intel IoT Market Ready и Intel Select Solutions, которые помогают ускорить развертывание систем.

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