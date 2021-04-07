Объем мирового рынка оптоэлектроники и датчиков достигнет 100 млрд долл.

7 апреля 2021 г., 10:25

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На фоне восстановления глобальной экономики после провала 2020 г., по итогам нынешнего года аналитики IC Insights ожидают уверенный рост мирового рынка оптоэлектроники, сенсоров, датчиков и дискретных полупроводников (O-S-D).

Как ожидается, объем рынка в 2021 г. увеличится на 13%, до 99,4 млрд долл. Для сравнения, в прошлом году рост составил скромные 3%, что, однако, не помешало добиться рекордных продаж в размере 88,3 млрд долл. В 2022 г. позитивная динамика сохранится — при росте на 10,9% выручка превысит 109,1 млрд долл. Среднегодовой рост в период с 2020 по 2025 г. составит 8,5% и в конце прогнозного периода приведет к объему рынка в размере 132,6 млрд долл.

Продажи сенсоров/датчиков увеличились на 11%, до 16,5 млрд долл. В то же время, продажи изделий в различных сегментах оптоэлектроники в 2020 г. отличались. В частности, просели направления LED-ламп (-6%), инфракрасных изделий (-4%), датчиков света (-3%). В то же время, уверенный рост показали лазерные передатчики (+10%) и CMOS-сенсоры (+4%). Общие продажи сенсоров выросли на 8%, а датчиков — на 15%. Частично уваренный рост вызван высоким интересом к RF-фильтрам на базе MEMS для смартфонов и беспроводных систем.

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