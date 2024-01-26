Intel та UMC оголосили про нову співпрацю в галузі ливарного виробництва

26 января 2024 г., 12:25

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Intel та United Microelectronics Corporation заявили про співпрацю у розробці 12-нанометрової напівпровідникової технологічної платформи для швидкозростаючих ринків, таких як мобільний зв’язок, комунікаційна інфраструктура та мережеві технології.



Підкреслюється, що довгострокова угода об’єднує масштабні виробничі потужності Intel у США та великий досвід UMC у літографічному виробництві, що дозволить розширити портфель технологічних процесів.



«Тайвань протягом десятиліть був важливою частиною азійської та глобальної напівпровідникової та ширшої технологічної екосистеми, і Intel прагне співпрацювати з інноваційними компаніями Тайваню, такими як UMC, щоб допомогти краще обслуговувати глобальних клієнтів, - зазначив Стюарт Панн (Stuart Pann), старший віце-президент Intel та генеральний менеджер Intel Foundry Services (IFS). - Стратегічна співпраця Intel з UMC ще раз демонструє нашу прихильність до впровадження технологій та виробничих інновацій у глобальному ланцюжку поставок напівпровідників і є ще одним важливим кроком на шляху до нашої мети - стати другою за величиною ливарною компанією у світі до 2030 року».



«Наша співпраця з Intel щодо американського 12 нм технологічного процесу з можливостями FinFET є кроком вперед у просуванні нашої стратегії, спрямованої на економічно ефективне розширення потужностей та вдосконалення технологічних вузлів, що відповідає нашим зобов’язанням перед клієнтами. Ці зусилля дозволять нашим клієнтам плавно перейти на цю важливу технологію, а також скористатися перевагами відмовостійкості. Ми раді цій стратегічній співпраці з Intel, яка розширює наш адресний ринок і значно прискорює наш план розвитку, використовуючи взаємодоповнюючі сильні сторони обох компаній», заявив Джейсон Ванг (Jason Wang), співпрезидент UMC.



Запропонований техпроцес 12 нм буде використовувати виробничі потужності та досвід Intel в США в галузі проектування транзисторів FinFET. Достатньо зрілий, продуктивний та енергоефективний, як зазначається. Крім того, підкреслюється, що виробництво отримає значну вигоду від багаторічного лідерства UMC у технологічних процесах та історії надання клієнтам комплектів для проектування технологічних процесів та допомоги у проектуванні для ефективного надання послуг ливарного виробництва. Новий технологічний вузол буде розроблений та виготовлений на Fab 12, 22 та 32 на виробничому майданчику Intel в Окотілло (шт Арізона). Використання існуючого обладнання на цих фабриках дозволить значно зменшити початкові інвестиції та оптимізувати його використання.



Очікується, що виробництво за технологічним процесом 12 нм розпочнеться у 2027 році.

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