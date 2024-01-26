FTC розпочала розслідування щодо інвестицій та партнерств у сфері генеративного AI

26 января 2024 г., 11:35

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Федеральна торгова комісія США (FTC) офіційно оголосила, що видала розпорядження п’яти компаніям з вимогою надати інформацію про нещодавні інвестиції та партнерства за участю компаній, що займаються розробкою генеративного AI, і великих постачальників хмарних сервісів.



У рамках розслідування, проведеного держагентством згідно зі статтею 6(b), будуть ретельно вивчені корпоративні партнерства та інвестиції з постачальниками АІ, щоб краще зрозуміти ці відносини та їхній вплив на конкурентне середовище.



Обов’язкові до виконання розпорядження були надіслані Alphabet, Amazon.com, Anthropic, Microsoft та OpenAI.



«Історія показує, що нові технології можуть створювати нові ринки та здорову конкуренцію. У той час як компанії змагаються в розробці і монетизації AI, ми повинні остерігатися тактики, яка позбавляє нас цієї можливості, - заявила голова FTC Ліна М. Хан (Lina M. Khan). - Наше дослідження проллє світло на те, чи не загрожують інвестиції та партнерства, до яких вдаються домінуючі компанії, спотворенням інновацій та підривом чесної конкуренції».



FTC шукає інформацію, що має відношення до наступних напрямків:

Інформація щодо конкретної інвестиції або партнерства, включаючи угоди та стратегічне обґрунтування інвестиції/партнерства.

Практичні наслідки конкретного партнерства або інвестиції, включаючи рішення щодо випуску нових продуктів, прав управління або нагляду, а також теми регулярних зустрічей.

Аналіз впливу транзакцій на конкуренцію, включно з інформацією про частку ринку, конкуренцію, конкурентів, ринки, потенціал для зростання продажів або розширення на продуктові чи географічні ринки.

Конкуренція за вхідні ресурси та ресурси для ШІ, включаючи динаміку конкуренції щодо ключових продуктів і послуг, необхідних для генеративного AI.

Інформація, надана будь-якій іншій державній установі, включаючи іноземні державні установи, у зв’язку з будь-яким розслідуванням, запитом на інформацію або іншим запитом, пов’язаним з цими темами.



Компанії матимуть 45 днів з моменту отримання наказу, щоб відповісти на нього.

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