Intel розділяє підрозділ графічних чипів на два

23 декабря 2022 г., 12:35

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Як повідомляє Reuters, корпорація Intel розділяє свій підрозділ з виробництва графічних чипів на два, оскільки вона реорганізує бізнес, щоб краще конкурувати з Nvidia та Advanced Micro Devices.



Підрозділ споживчої графіки буде об'єднано з групою клієнтських обчислень Intel, яка виробляє процесори для персональних комп'ютерів, в той час, як команди прискорених обчислень приєднаються до центру обробки даних і бізнесу штучного інтелекту, заявила компанія.



Цей крок пов'язаний з тим, що Intel подвоює напрямок прискорених обчислювань, зростаючий сегмент, в якому домінує Nvidia, оскільки використання ШІ різко зростає.



"Я не думаю, що це багато що змінює (якщо взагалі щось змінює), крім узгодження продуктів з відповідними торговими організаціями, яким вони підходять, замість того, щоб мати їх як окремий сегмент", резюмував аналітик Wedbush Securities Метью Брайсон (Matthew Bryson).



Раджа Кодурі (Raja Koduri), який очолював підрозділ графічних чіпів, повернеться до своєї ролі головного архітектора і буде контролювати довгострокову стратегію компанії в області технологій і дизайну чипів.



Кодурі, який розвивав підрозділи графічних технологій в компаніях Apple та AMD, приєднався до Intel в 2017 році.

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