Facebook врегулює скандал з Cambridge Analytica виплатою 725 млн дол.

23 декабря 2022 г., 13:22

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Власник соцмережі Facebook компанія Meta Platforms, виплатити 725 млн дол. для врегулювання колективного позову, в рамках якого висунуте звинувачування про дозвіл третім особам отримати доступ до особистої інформації користувачів.



Як повідомляє Reuters, запропоноване врегулювання, яке було розкрито в судовому поданні пізно ввечері в четвер, дозволить вирішити тривалий судовий процес, викликаний тим, що у 2018 році Facebook дозволив британській консалтинговій фірмі Cambridge Analytica отримати доступ до даних 87 мільйонів користувачів.



Адвокати позивачів назвали запропоноване врегулювання найбільшою сумою, яка коли-небудь була досягнута в США в рамках колективного позову про конфіденційність даних, і найбільшою сумою, яку коли-небудь виплачувала компанія Meta для врегулювання колективного позову.



Мета не визнала неправомірних дій в рамках врегулювання, яке підлягає затвердженню федеральним суддею в Сан-Франциско. У заяві компанії говориться, що врегулювання було «в інтересах нашої спільноти та акціонерів».



«За останні три роки ми переглянули наш підхід до конфіденційності та впровадили комплексну програму захисту даних», - заявили в Meta.



Cambridge Analytica, яка вже не існує, працювала на успішну президентську кампанію Дональда Трампа у 2016 році і отримала доступ до особистої інформації з мільйонів облікових записів Facebook для цілей профілювання виборців і таргетування.



Наголошується, що Cambridge Analytica отримала цю інформацію без згоди користувачів від дослідника, який отримав дозвіл від Facebook на розміщення додатку в соціальній мережі, який збирав дані мільйонів її користувачів.



Скандал навколо Cambridge Analytica спричинив урядові розслідування щодо її практики конфіденційності, судові позови та гучні слухання у Конгресі США, на яких законодавці допитували виконавчого директора компанії Марка Цукерберга.



У 2019 році Facebook погодилася виплатити 5 мільярдів доларів для врегулювання розслідування Федеральної торгової комісії США щодо своєї політики конфіденційності та 100 мільйонів доларів для врегулювання претензій Комісії з цінних паперів і бірж США щодо введення інвесторів в оману щодо неправомірного використання даних користувачів.



Досягнуте в четвер врегулювання врегулювало претензії користувачів Facebook про те, що компанія порушила різні федеральні закони і закони штатів, дозволивши розробникам додатків і діловим партнерам збирати їхні персональні дані без їх згоди на широкій основі.



Адвокати користувачів стверджували, що Facebook ввів їх в оману, вважаючи, що вони можуть зберігати контроль над особистими даними, тоді як насправді дозволив тисячам обраних сторонніх осіб отримати доступ до них.



Компанія Facebook стверджувала раніше , що його користувачі не мають законного інтересу до конфіденційності інформації, якою вони ділилися з друзями в соціальних мережах. Але окружний суддя США Вінс Чхабрія (Vince Chhabria) назвав цю точку зору "дуже неправильною" і в 2019 році значною мірою дозволив справі рухатися вперед.

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