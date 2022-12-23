Дохід від 5G смартфонів перевищив 80 млрд дол. та досяг рекордного рівня в 80% доходу усього сегменту

23 декабря 2022 г., 11:25

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Згідно з останнім дослідженням Counterpoint, дохід світового ринку смартфонів у ІІІ кв знизився на 3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав трохи більше 100 млрд дол. Середня ціна продажу (ASP) зросла на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року завдяки більшій стійкості преміум-сегменту до економічної невизначеності. Рекордна частка відвантажень (46%) телефонів 5G, які коштують в п'ять разів дорожче, ніж звичайні телефони, також сприяла зростанню ASP і доходу. З точки зору поставок, загальний ринок телефонів знизився на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Коментуючи вплив 5G на зростання ASP, старший аналітик Харміт Сінгх Валія (Harmeet Singh Walia) підкреслив: "Дохід від телефонів 5G, який перевищив 80 млрд дол., досяг рекордного рівня в 80% світового доходу, в порівнянні з 69% в третьому кварталі минулого року. За той же період дохід від телефонів LTE знизився на 10% до 19 млрд дол. Цей перехід від 4G до 5G очолила компанія Apple, на яку припадає більше половини всіх доходів від 5G, оскільки більше 95% її телефонів підтримують 5G. У ІІІ кв. компанія Apple продемонструвала зростання виручки на 10% у річному обчисленні та зростання середньомісячного прибутку на 7% у річному обчисленні, що сприяло загальному зростанню світового показника середньомісячного прибутку на телефони. Частково це стало можливим завдяки запуску серії iPhone 14, а також моделям Pro, особливо попереднього покоління, які добре себе зарекомендували".



Samsung, другий за величиною виробник телефонів за обсягом виручки, продемонстрував відносно скромне зростання ASP на 2% в ІІІ кв., незважаючи на майже подвоєння поставок преміальної серії Flip and Fold за той же період, а також зростання виручки від продажів смартфонів 5G на 27% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Більш низьке зростання ASP можна пояснити зміщенням фокусу з більш успішної серії S22 на все ще майбутню складну серію. Як наслідок, виручка Samsung знизилася на 4% р/р в ІІІ кв.



Виручка Xiaomi від продажу телефонів зросла на 4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, значна частина якої припала на низький і середній цінові діапазони. Частка відвантажень в ціновому діапазоні понад $300 знизилася майже на 1,5%. Однак відбулося значне зміщення з цінового діапазону до $200 до $200-$299. Як наслідок, середньомісячний показник Xiaomi зріс на 14% р/р до $205.



З іншого боку, у OPPO (включаючи OnePlus) спостерігалося зниження як середньомісячного прибутку, так і доходу на 5% та 27% р/р відповідно. Зниження доходу в першу чергу було викликано скороченням відвантажень OPPO в постраждалому від COVID Китаї, на частку якого припало понад 40% від загального обсягу відвантажень в ІІІ кв. З огляду на те, що на Китай припадає більше половини загального обсягу поставок vivo, його дохід ще більше впав на 43% в річному обчисленні, незважаючи на зростання на 4% в порівнянні з попереднім кварталом.



Поставки смартфонів в MEA знизилися на 20% в ІІІ кв. в міру погіршення макроситуації.



iPhone досягає найвищої в історії місячної частки ринку в Китаї.



Поставки преміальних смартфонів зросли на 29% на ключових ринках Південно-Східної Азії.



Європейський ринок смартфонів скоротився на 16%.



Оновлення перехідного періоду за ІІІ кв. - дохід залишається стійким, але прибуток різко знижується, оскільки витрати зростають.



Поставки смартфонів у 2023 році залишаться незмінними на тлі макроекономічних негараздів, тоді як цикл заміни в цьому році досягне рекорду.

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