Обсяг українського IT-експорту у травні знизився до 560 млн дол.

2 июля 2024 г., 10:35

У травні обсяг IT-експорту становив 560 млн дол., що на 5,1% менше ніж рік тому, за даними НБУ. Водночас це на 2,8% або ж на 15 млн дол. більше порівняно з квітнем.

Загалом за п’ять місяців 2024 року обсяг експорту комп’ютерних послуг складає 2,7 млрд дол. Це на 109 млн дол. або ж 4% менше ніж за аналогічний період у 2023 році. Крім квітня, усі місяці поточного року були гіршими за відповідні торішні показники.

«Незважаючи на невеликий ріст у травні, загалом динаміка невтішна. Тому, навряд чи нам вдасться в цьому році хоча б повторити торішній результат експорту IT-послуг. Навіть при оптимістичному сценарії на кінець 2024 року обсяг експорту IT-послуг зменшиться у діапазоні від 3,2% до 5% порівняно з попереднім роком», – зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у травні цього року склала 1,5 млрд дол., що на 46 млн дол. або ж 3% більше порівняно з квітнем.

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