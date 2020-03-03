Интеграция решений HPE и Veeam обеспечит новый уровень защиты данных

3 марта 2020 г., 16:55

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Hewlett Packard Enterprise (HPE) анонсировала новое развитие её десятилетнего партнёрства с Veeam, помогающего клиентам упростить защиту данных, сделать её более эффективной, уменьшить затраты и риски. Вышедший в прошлом месяце обновлённый пакет Veeam Availability v10 поддерживает HPE Primera, HPE StoreOnce и HPE Simplivity.

Интеграция Veeam v10 с HPE Primera обеспечивает лучшее в своём классе решение резервного копирования и защиты ответственных данных, базирующееся на передовой платформе предиктивной аналитики HPE InfoSight для предотвращения инфраструктурных проблем.

HPE Primera уменьшает на 93% затраты времени на управление хранилищем и обеспечивает 100%-ю гарантию доступности. С поддержкой резервного копирования Veeam v10 клиенты HPE Primera могут быстро восстанавливать свои данные на самом детальном уровне из моментальных снимков хранилища, включая виртуальные среды.

Расширенные возможности HPE StoreOnce с Veeam v10 включают:

Поддержку HPE StoreOnce Catalyst Copy для восстановления при авариях с помощью единственного в отрасли федерированного средства бэкапа, управляемого посредством Veeam.

Единый интерфейс защиты данных.

Хранение, репликацию и архивацию дополнительных копий данных для сценариев аварийного восстановления без нарушения соглашений об уровне обслуживания (SLA) для бэкапа или излишней загрузки серверного процессора.

Veeam v10 теперь также работает с решениями гиперконвергентной инфраструктуры HPE, включая HPE SimpliVity. Их можно использовать как сервис на локальных или облачных ресурсах с оплатой только за то, что нужно клиенту, посредством HPE Greenlake.

«Чтобы использовать данные для углублённого понимания бизнес-процессов, они должны быть легкодоступны, — сказал Джим Джексон (Jim Jackson), директор по маркетингу HPE. — Вместе, HPE и Veeam помогают предприятиям повысить ценность данных, обеспечивая их постоянное наличие, быструю доступность, внутренне присущую гибридность и поддержку глобальной аналитики».

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