Canon представила мобильный принтер PIXMA TR150

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Конструкция принтера адаптирована для мобильного использования: прочный корпус устойчив к царапинам, все порты расположены с одной стороны для удобства подключения кабелей, а замок для пристяжного тросика поможет защитить принтер от кражи.
На дисплее имеется индикация текущего уровня чернил и оставшегося времени работы от батареи (на модели с аккумулятором).
Принтер совместим с устройствами iOS и Android. Пользователи могут отправлять на печать документы из приложения Canon PRINT или популярных облачных сервисов, например Google Drive и Evernote, используя функцию PIXMA Cloud Link. На ходу можно использовать функцию Smartphone Copy: просто сделать снимок и отправить на печать. Можно также использовать для печати сервисы Mopria (для Android), AirPrint (для iOS) или возможности Windows 10 Mobile без загрузки дополнительных приложений.
Если у пользователя нет маршрутизатора, можно нажать специальную кнопку Wireless Connect, чтобы установить беспроводное подключение между принтером и мобильным устройством.
Гибридная система чернил позволяет распечатывать срочные презентации, графики и таблицы во время деловой поездки. Для печати текста используется картридж с черным пигментом, а для фотопечати — комбинированный четырехцветный картридж с чернилами на основе красителей (голубые, пурпурные, желтые и черные). Если черного пигмента остается мало, включается режим его экономии.
По мнению производителя, эта модель идеально подходит для мобильных торговых точек: печать без полей на бумаге формата A4 и возможность загружать в задний лоток до 50 листов позволяют быстро создавать яркую рекламу.
Принтер Canon PIXMA TR150 и его разновидность с аккумулятором поступят в продажу в апреле 2020 года.
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