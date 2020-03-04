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Canon представила мобильный принтер PIXMA TR150

4 марта 2020 г., 9:45
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Компания Canon анонсировала выпуск мобильного принтера PIXMA TR150.
 
Устройство, оснащенное аккумулятором позволяет печатать необходимые материалы во время деловых поездок. Оно быстро и удобно заряжается от сети, а также от автомобильного зарядного устройства, внешнего аккумулятора или ноутбука — через входящий в комплект кабель USB Type-C.
 
Принтер оснащен монохромным OLED-дисплеем диагональю 1,44 дюйма, поддерживает загрузку пользовательских шаблонов. Как отмечает производитель, это единственный мобильный принтер, который способен сохранить до пяти загруженных пользовательских шаблонов: их можно пустить на печать напрямую через дисплей принтера, без использования ноутбука, настольного компьютера или смартфона: со скоростью 5,5 изображений в минуту, а черно-белые - 9 изобр/мин.
 

Конструкция принтера адаптирована для мобильного использования: прочный корпус устойчив к царапинам, все порты расположены с одной стороны для удобства подключения кабелей, а замок для пристяжного тросика поможет защитить принтер от кражи.

На дисплее имеется индикация текущего уровня чернил и оставшегося времени работы от батареи (на модели с аккумулятором).

PIXMA TR150 с аккумулятором быстро заряжается (2 часа 20 минут через сетевой адаптер) и может распечатать до 330 страниц на одном полном заряде. Аккумулятор легко снимается: для этого не требуются специальные инструменты.


Принтер совместим с устройствами iOS и Android. Пользователи могут отправлять на печать документы из приложения Canon PRINT или популярных облачных сервисов, например Google Drive и Evernote, используя функцию PIXMA Cloud Link. На ходу можно использовать функцию Smartphone Copy: просто сделать снимок и отправить на печать. Можно также использовать для печати сервисы Mopria (для Android), AirPrint (для iOS) или возможности Windows 10 Mobile без загрузки дополнительных приложений.

Если у пользователя нет маршрутизатора, можно нажать специальную кнопку Wireless Connect, чтобы установить беспроводное подключение между принтером и мобильным устройством.

Гибридная система чернил позволяет распечатывать срочные презентации, графики и таблицы во время деловой поездки. Для печати текста используется картридж с черным пигментом, а для фотопечати — комбинированный четырехцветный картридж с чернилами на основе красителей (голубые, пурпурные, желтые и черные). Если черного пигмента остается мало, включается режим его экономии.

По мнению производителя, эта модель идеально подходит для мобильных торговых точек: печать без полей на бумаге формата A4 и возможность загружать в задний лоток до 50 листов позволяют быстро создавать яркую рекламу.

Принтер Canon PIXMA TR150 и его разновидность с аккумулятором поступят в продажу в апреле 2020 года.


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