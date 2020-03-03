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ESET выпускает решение для микробизнеса

3 марта 2020 г., 16:25
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Компания ESET представила линейку решений для домашних офисов и малых компаний – ESET Small Office Pack.

Как отмечается, продукты линейки позволяют закрыть основные угрозы безопасности микробизнеса и снизить риск успешных кибератак.  

С развитием ландшафта современных киберугроз растут риски небольших компаний – они могут стать жертвой массовой атаки либо использоваться в качестве плацдарма для целевой атаки на крупную корпорацию. Так, по данным исследования Microsoft и TAdviser, в 2019 году 76% компаний СМБ столкнулись с инцидентами информационной безопасности, а 39% – с целевыми атаками. При этом микробизнес, как правило, не располагает достаточными средствами и технической экспертизой для построения комплекса защиты, сопоставимого с защитой корпораций.

Запуск линейки ESET Small Office Pack позволит предпринимателям в сегменте SoHo обеспечить безопасность с минимальными затратами времени и ресурсов. Данные решения можно установить и использовать без системного администратора в штате компании.

Производитель отмечает, что представленные продукты минимально влияют на производительность систем и поддерживают высокую скорость работы на устройствах с любыми характеристиками.

В состав линейки ESET Small Office Pack входят два комплекта: Базовый и Стандартный.

ESET Small Office Pack Базовый предназначен для защиты домашних офисов. В состав пакета входят продукты для защиты компьютеров на Windows, macOS и Linux, а также смартфонов и планшетов на Android (лицензии на 3 или 5 устройств в любом сочетании). Помимо защиты от всех типов вредоносных программ и атак хакеров, предусмотрены специальные функции защиты онлайн-платежей и веб-камеры.

Комплект ESET Small Office Pack Стандартный ориентирован на малые компании и стартапы (до 20 рабочих станций). В его состав входит расширенная защита рабочих станций на основных операционных системах и Android-устройств, а также продукты для файловых серверов на Windows Server и Linux. Установка продукта в небольшой компьютерной сети займет несколько минут и может быть выполнена без помощи ИТ-специалиста.


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