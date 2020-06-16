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Спиральные схемы улучшат работу алгоритмов ИИ

16 июня 2020 г., 13:35
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Спиральные схемы улучшат работу алгоритмов ИИ

Исследователи из Института отраслевой науки Токийского университета сконструировали и изготовили специализированный компьютерный чип для приложений искусственного интеллекта (ИИ), в котором интегрированные модули энергонезависимой памяти образуют трёхмерную спираль.

«Для этих приложений выход каждого уровня обычно подключается к входу следующего уровня. Наша архитектура значительно снижает потребность в соединительных проводах», — говорит первый автор Цзисюань У (Jixuan Wu).

В спиральной конфигурации модули резистивной памяти располагаются близко к процессору, электрическим сигналам приходится преодолевать меньше расстояние, что делает машинное обучение более быстрым и экономичным.

Ещё больше улучшить энергоэффективность экспериментального устройства команде удалось, внедрив систему двоичных нейронных сетей, оперирующих всего двумя значениями параметров (+1 или −1). Это значительно упростило используемое оборудование, а также уменьшило объем данных, которые требуется хранить.

Ученые опробовали своё устройство, выбрав для этого типичную задачу ИИ — распознавание рукописных цифр. Было показано, что увеличение размера каждого слоя схемы может повысить точность алгоритма примерно до 90%.

Эта работа может открыть путь следующему поколению энергоэффективных интеллектуальных устройств для Интернета Вещей (IoT) и умного дома.


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