iForum надежды

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После нескольких переносов и спустя два года 18 июня на арене столичного стадиона «Олимпийский» состоится долгожданный ежегодный форум интернет-деятелей Украины – одна из крупнейших в Восточной Европе технологических конференций, в предыдущий раз, весной 2019 г. собравшая свыше 13 тыс. участников.

Нынешний iForum станет двенадцатым по счету. Напомним, традиционно эта конференция проходила весной в помещении киевского «Международного выставочного центра», в последние годы уже с трудом вмещавшего всех желающих. Основу его программы составляют ряд тематических потоков, в рамках которых десятки авторитетных экспертов делятся своим видением актуальных тенденций интернет-бизнеса и рекламы, технологий и жизни общества, а тысячи участников имеют возможность пообщаться в кулуарах iForum и завести новые знакомства. Именно по этой причине с приходом пандемии Covid-19 и сопутствующих карантинных ограничений форум так и не состоялся ни в прошлом, ни весной нынешнего года. И потому организаторы в итоге приняли непростое решение в этот раз собрать гостей в непривычном месте и с поправкой на эпидемиологическую ситуацию.

iForum-2021 пройдет на арене НСК «Олимпийский». Там расположатся две сцены, где вниманию участников будут представлены доклады по шести потокам: «Реклама и продвижение», «Интернет-технологии», «Стартапы», Digital Fun и «Будущее». Главной темой станет осмысление новой реальности и кейсы выживания бизнеса в условиях пандемии. Кроме того, на территории стадиона будет действовать выставочная зона «Город будущего». Количество участников планируется ограничить пятью тысячами, для соблюдения социального дистанцирования и необходимых санитарных норм. Впрочем, предоставим возможность ведущим тематических потоков самим рассказать о грядущей конференции.

«В этот раз все будет проходить в очень сокращенном формате – и сам форум и поток "Интернет-технологии", – говорит ведущий потока Сергей Корж. – Соответственно в этом году мы сможем сосредоточиться только на основных тенденциях. Я планирую, что один доклад будет посвящен веб-разработке (что происходило в этой области за последние два года), второй – аналогично по части работы с данными, и третий – микросервисы (ожидаем выступление Руслана Синицкого, основателя Jelastic).

Совершенно очевидно, что люди сильно соскучились по живому общению. А поскольку по части окончания пандемии все еще имеем полную неопределенность, оргкомитет решил воспользоваться шансом и провести форум, пока заболеваемость пошла на спад».

«В прошлом году из-за пандемии форум несколько раз переносился, поэтому в какой-то степени это будет iForum надежды. Надежды на то, что вскоре мы наконец-то выйдем из ситуации с пандемией, – делится Игорь Новиков, модератор потока «Будущее». – В этот раз поток будет совсем другим. Если раньше мы говорили о будущем в теории. То сегодня многие из прежних прогнозов уже формируют нашу реальность. Поэтому впервые за все время я хочу посвятить время практике, т.е. теме адаптации. Мы поговорим о технологиях и человеке, об информации и дезинформации, пропаганде и пост правде, о глобальных переменах в финансовой сфере. Я хочу чтобы спикеры дали людям вводные о том, в какой мир мы попали, как к нему адаптироваться, как в нем избежать угроз и стать успешным. Для меня этот форум, пожалуй, будет первый, который я с нетерпением жду не только как спикер, член оргкомитета и модератор потока, но и как слушатель».

«Разумеется, доклады будут строиться вокруг текущей ситуации с экономикой и маркетингом, – рассказывает Евгений Шевченко, ведущий потока "Реклама и продвижение". Из презентации Анны Шахдинарян (Kantar TNS) мы узнаем, как изменилось потребление и предпочтения украинцев. Спикеры ознакомят слушателей с актуальными кейсами: как во время карантина продавать недвижимость, как запустить и развивать службу доставки продуктов питания.

Мы услышим доклады, посвященные различным аспектам работы с социальными сетями. Владимир Дегтярев (Newsfront PR) расскажет, что бизнесу делать с агрессивным онлайн-флешмобом идейных групп, а Иван Филиппов (ТМ «Верес») поделится опытом интеграций в YouTube и TikTok.

Помимо кейсов слушателей ждут доклады о современных подходах к Digital стратегии, автоматизации интернет-маркетинга и другие интересные темы».

«Как и в прошлые годы, поток Digital Fun посвящен индустрии цифровых развлечений – видеоигры, киберспорт и т.п. – говорит ведущий потока Дмитрий Базилевич. – Но в этот раз я хочу изменить формат – уйти от одиночных докладов и перейти к панельным дискуссиям. Таким образом, по каждой теме можно собрать сразу несколько интересных гостей и проверить справедливость утверждения о том, что "в спорах рождается истина".

Эти изменения связаны с тем, что в этом году оргкомитет по очевидным причинам изменил место проведения мероприятия и количество докладов. Поток будет сравнительно небольшим. Но, поверьте – насыщенным, интересным и полезным!».

«Есть высокая вероятность, что в этот раз я не смогу физически поучаствовать в мероприятии, – сообщил Денис Довгополый, модератор потока «Стартапы». – Однако программа потока уже полностью сформирована, а в качестве ведущего меня заменит Сергей Петренко. Мы сделали фокус на двадцатиминутных очень насыщенных докладах, а со спикерами договорились, что они не будут балансировать между интересно и полезно, а постараются совместить одно с другим. Участников форума ждет встреча с весьма успешными предпринимателями и очень интересными проектами. Ждем вас на мероприятии, все соскучились по личным встречам».

«В этом году так называемая "главная сцена" предоставит слово нашим именитым гостям не в начале форума, а в самом конце, – делится Дмитрий Лаппо, ведущий Main Stage. – Их выступления станут ярким финальным аккордом под занавес форума. Мы ожидаем Александра Ольшанского из Internet Invest Group и Артура Михно из Work.ua, Ольгу Устинову из "Vodafone Україна" и Александра Кардакова из "Октава Капитал". Не хотелось бы раскрывать все карты, но, надеюсь, нам удастся порадовать и удивить наших участников».

Таким образом, несмотря на связанные с пандемией организационные изменения – новое место проведения и ограниченный график, нынешний iForum обещает быть насыщенным и интересным. Желающие посетить форум еще могут приобрести входные билеты на сайте (Читателям «Компьютерного Обозрения» скидка по промо-коду КО). К слову, оргкомитет сообщил, что купленные на несостоявшийся прошлогодний форум билеты также будут действительны. За изменениями в программе можно следить тут. Организаторы обещают, что видео докладов традиционно со временем появятся на YouTube-канале конференции. Отличный шанс для тех, кто не сможет посетить форум лично. Хотя, как мы все за последний год имели возможность убедиться, это никак не может заменить живого общения.

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