Досягнуто прориву у тришаровій інтеграції для датчиків зображень із вбудованим AI

8 июля 2024 г., 12:35

0

Tweet

Представлено нове покоління КМОП-датчиків зображення, здатних використовувати всі дані зображення для сприйняття сцени, розуміння ситуації та втручання в неї - можливості, які вимагають вбудовування штучного інтелекту в датчик.



Попит на "розумні" датчики швидко зростає завдяки їхнім високопродуктивним можливостям отримання зображень у смартфонах, цифрових камерах, автомобілях і медичних приладах. Попит на поліпшену якість зображення і функціональність, доповнену вбудованим штучним інтелектом, поставив перед виробниками завдання підвищення продуктивності датчиків без збільшення розмірів пристрою.



"Укладання декількох матриць для створення 3D-архітектур, як-от тришарові датчики зображення, призвело до зміни парадигми в проєктуванні датчиків", - каже Ренан Буїс (Renan Bouis), провідний автор статті "Розроблення процесу потоншання зворотного боку для високощільних TSV у тришаровій інтеграції".



"Зв'язок між різними рівнями вимагає передових технологій міжз'єднань, і цю вимогу задовольняє гібридне склеювання завдяки дуже дрібному кроку в мікрометровому і навіть субмікрометровому діапазоні", - зазначає він. "Наскрізні кремнієві проходи високої щільності (HD TSV) мають аналогічну щільність, що дає змогу передавати сигнал через середні рівні. Обидві технології сприяють скороченню довжини проводів, що є критичним фактором для підвищення продуктивності 3D-архітектур".



«Поєднання гібридного скріплення з HD TSV у КМОП-датчиках зображення може сприяти інтеграції різноманітних компонентів, як-от масиви датчиків зображення, схеми обробки сигналів та елементи пам'яті, з неперевершеною точністю та компактністю», - сказав Стефан Ніколя (Stéphane Nicolas), провідний автор роботи «3-шаровий демонстратор гібридного скріплення з дрібним кроком Cu-Cu і високою щільністю TSV для передових застосувань КМОП-датчиків зображення», яку обрали однією з найвагоміших доповідей конференції Leti Semicon Workshop 2024.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір