IDC: світовий ринок смартфонів зріс на 6,5% у ІІ кв. 2024 р.

17 июля 2024 г., 11:45

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Згідно з попередніми даними IDC, світові поставки смартфонів у другому кварталі 2024 року зросли на 6,5% у річному обчисленні до 285,4 млн одиниць. Хоча це вже четвертий квартал поспіль зростання поставок і створює імпульс до очікуваного відновлення цього року, попит ще не відновився в повній мірі і залишається складним на багатьох ринках.

"Хоча відновлення йде повним ходом, і всі 5 найбільших компаній демонструють річні прибутки, ми спостерігаємо посилення конкуренції між лідерами та поляризацію цінових діапазонів. Оскільки Apple і Samsung продовжують займати лідируючі позиції на ринку і отримують найбільшу вигоду від постійної тенденції до преміалізації, багато провідних китайських OEM-виробників збільшують поставки в нижньому ціновому діапазоні, намагаючись захопити частку ринку в умовах слабкого попиту. В результаті, частка пристроїв середнього класу опиняється під загрозою, - зазначає Набіла Попал (Nabila Popal), старший директор з досліджень у команді Worldwide Tracker компанії IDC. - Тим не менш, сьогодні на ринку смартфонів спостерігається великий ажіотаж завдяки більш високим середнім цінам продажу (ASP) і ажіотажу, викликаному смартфонами Gen AI, які, як очікується, будуть рости швидше, ніж будь-яка мобільна інновація, яку ми бачили до цього часу, і, за прогнозами, захоплять 19% ринку з 234 мільйонами поставок в цьому році".

Попередні результати ринку показують, що Samsung зайняла перше місце у 2К24 з часткою поставок 18,9% завдяки стратегічному фокусу на своїх флагманах і сильній стратегії АІ.

Apple завершила квартал на другому місці з часткою 15,8% завдяки покращенню показників у Китаї та інших ключових регіонах.

Обидві компанії-лідери продемонстрували помірне зростання в річному обчисленні.

Xiaomi посіла третє місце у ІІ кв. з часткою 14,8%, тоді як vivo і OPPO розділили четверту позицію з частками 9,1% і 9,0% відповідно. Xiaomi та vivo продемонстрували двозначне зростання завдяки високим показникам на ринках, що розвиваються, та в Китаї, тоді як зростання OPPO на 1,8% відбулося завдяки успішній експансії за межами Китаю.

Оскільки конкуренція зростає, IDC очікує дуже позитивної та цікавої другої половини року з напруженою гонкою серед провідних OEM-виробників.

"Зростання у ІІ кв. продовжило надавати деяке полегшення виробникам обладнання, хоча воно частково підтримується низькою базою порівняння, а загальне відновлення все ще відбувається повільними темпами, - заявив Вілл Вонг (Will Wong), старший менеджер з досліджень клієнтських пристроїв в IDC в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. - Деякі OEM-виробники стали менш агресивними у другому кварталі на тлі тиску з боку вартості BOM, що змусило компанії вдосконалити специфікації продуктів або ціни, щоб забезпечити прибутковість. Тим не менш, другий квартал - це скоріше прелюдія перед запуском більшої кількості смартфонів Gen AI у другому півріччі, які потенційно стануть наступним драйвером зростання після 5G і складних пристроїв".

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