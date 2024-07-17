В Україні представлено найбільший FPV-дрон

17 июля 2024 г., 10:25

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Як повідомляє «Мілітарний», українська компанія Wild hornets представила багатофункціональну безпілотну платформу Queen Hornets, що може нести до 9,5 кілограмів.

Зазначається, що Queen Hornets - це багатофункціональний 15-дюймовий FPV-дрон, який був розроблений для доставки важких вантажів. Водночас він швидший та тихіший за звичні мультироторні бомбардувальники.

«На початку 2024 року командир батальйону К-2 Кирило Верес звернувся до нас із проханням створити доступний FPV-бомбардувальник, який зміг би нести до шести кілограмів корисного навантаження та коштував би, як кілька звичайних дронів. Ми вирішили втілити цю ідею в життя», - розповідають розробники.

Відтоді упродовж трьох місяців інженери компанії працювали над новим безпілотником, після чого була запущена перша передсерійна партія. Відтак безпілотник пройшов успішні бойові випробування на фронті та пішов у серійне виробництво.

Queen Hornets може бути бомбардувальником, камікадзе, транспортним дроном, носієм інших дронів або ретранслятора зв’язку, здатний дистанційно мінувати логістичні маршрути.

Дрон може нести вантаж масою до 9,5 кілограмів на відстань 5 кілометрів або ж легший 6-кілограмовий на 17 км. Водночас вартість одного коптера становить усього 1000 доларів.

«Нині на фронті вже діє більше сотні Queens Hornets. Стільки ж у нас на конвеєрі. Щомісяця їх кількість зростатиме», - розповіли у Wild hornets.

Queen Hornets на 65% складається з українських комплектуючих. Зокрема, у ньому використовується українська електроніка, що була розроблена під час війни.

Розробники дрона також повідомили, що просто зараз конструктори компанії готують нову версію рішення, який матиме нову інноваційну раму, спеціальні засоби зв’язку та вдвічі більше корисне навантаження. «Усе це стало можливим завдяки підтримці тисяч українських громадян, українського бізнесу та наших іноземних друзів. Будь ласка, не зупиняйтеся, разом ми можемо вплинути на хід війни, підтримайте наш проект», - закликали представники компанії.

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