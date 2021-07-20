HarmonyOS уже в Украине

20 июля 2021 г., 11:53

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Первым коммерческим решением на базе HarmonyOS стали часы Huawei Watch 3, объявленные одновременно с фирменной мобильной платформой производителя.

На онлайновой презентации Huawei Watch 3 Владимир Сорокин, директор по продажам Huawei Ukraine Consumer Business Group, сообщил о том, что направление носимых решений является для компании одним из наиболее динамично развивающихся. Так если за 2020 год оборот Huawei CBG увеличился на 3%, то сбыт ноутбуков вырос на 205%, планшетов – на 36%, TWS-наушников – на 82%, а носимых устройств – на 36%.



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На украинском рынке категория товаров HUAWEI Smart Wearables развивается еще динамичнее. По данным выступающего, продажи компании в этом сегменте в период с января по июль 2021 г в годовом сравнении приросли на 273%.

Примечательно, что в нашей стране продаются не все имеющиеся в соответствующей линейке устройства: так ориентированные на детей часы Kids Watch пока запущены лишь в регионе Asia Pacific.

Напомню, что во время официальной презентации HarmonyOS было заявлено, что на эту платформу будет переведена вся линейка смартфонов Huawei. Причем был даже показан поэтапный план, охватывающий полтора года. Но, как сообщил Владимир Сорокин, украинским обладателям смартфонов производителя не стоит волноваться по этому поводу. Переводить на новую мобильную платформу их не будут. Компания решила в первую очередь сконцентрироваться на китайском рынке, где имеется большая инсталлированная база умных домашних решений на базе HarmonyOS. А именно бесшовность интеграции в рамках этой платформы и является ее главным преимуществом.

Мы уже рассказывали о возможностях Huawei Watch 3. Поэтому лишь коротко напомню, что среди реализованных в этих умных часах нововведений можно отметить датчик температуры, позволяющий отслеживать состояние здоровья. Впрочем, стоит иметь в виду, что этот сенсор определяет температуру кожи, поэтому такой контроль является опосредованным.



Интересные нововведения – мониторинг мытья рук и детектор падения, в последнем случае часы могут отправить соответствующее извещение на предварительно заданный номер. Это происходит с помощью прямого подключения к мобильной сети благодаря поддержке eSIM. Удобство голосовых вызовов, совершаемых посредством Huawei Watch 3, значительно улучшается при наличии беспроводных наушников.

Установленная в Huawei Watch 3 операционная система HarmonyOS предлагает полностью обновленный интерфейс со списком приложений в виде сетки, дополняющий удобство и интуитивность взаимодействия с колесиком.

Умные часы линейки Huawei Watch 3 поставляются с предустановленным магазином приложений AppGallery. Уже сейчас можно загрузить следующие приложения: Emirates, Home Workout, Radioline, Fitify, SofaScore, Fotmob и другие. А в ближайшее время будет интегрировано первое приложение от украинского разработчика – RainViewer.

В серию Huawei Watch 3 вошли модели Pro для которых заявлено до 5 дней автономной работы в смарт-режиме (smart mode) и 21 день в режиме ультрадлительной работы (ultra-long battery life mode). Что касается Huawei Watch 3, то они работают без подзарядки 3 дня в смарт-режиме и 14 дней в режиме ультрадлительной работы.

Huawei Watch 3 предлагаются в версии Active, а Huawei Watch 3 Pro — в Classic. В Украине смарт-часы серии Huawei Watch 3 доступны для предварительного заказа с 15 июля. Рекомендованная цена Watch 3 — 12999 грн, Watch 3 Pro — 14999 грн. Покупатели, которые оформят предварительный заказ в период с 15 июля по 1 августа включительно, получат в подарок TWS-наушники FreeBuds 4i.

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В программу презентации вошло также знакомство с новыми TWS-наушниками Huawei FreeBuds 4 открытого типа. В выступлении Владимира Сорокина были приведены данные о динамичном росте сбыта TWS-наушников компании в Украине. По прогнозу Huawei, до конца текущего года объем их продаж может увеличиться до пяти раз (443.2%).

В FreeBuds 4 используется композитная диафрагма из жидкокристаллического полимера, которая поддерживает частотный диапазон до 40 кГц. А для воспроизведения басов Huawei FreeBuds 4 оснащены 14,3-миллиметровым динамическим драйвером. Заявлено, что обновленный механизм улучшения басов обеспечивает на 150% больше басов, в его состав входят низкочастотная трубка и материнская плата, которые создают герметичную звуковую полость. По сравнению с FreeBuds 3, Huawei FreeBuds 4 имеют повышенную воздухонепроницаемость, акустическое давление и увеличенный на 15% объем низкочастотной трубки, что обеспечивает усиленный резонансный эффект от воздуха и диафрагмы.



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При выключенной функции активного шумоподавления наушники Huawei FreeBuds 4 могут непрерывно воспроизводить аудио в течение 4 часов. А с зарядным чехлом они способны проработать до 22 часов. При включенной функции ANC новые наушники Huawei проигрывают музыку в течение 2,5 часа. Кроме того, благодаря технологии быстрой зарядки Huawei FreeBuds 4 можно подзарядить за 15 минут, чего достаточно для воспроизведения музыки в течение 2,5 часов.

Новые наушники оснащены доработанной интеллектуальной технологией ANC 2.0, которая улучшила процесс подавления шума и на аппаратном, и на программном уровне. Технология ANC реализована на двух микрофонах.



Чтобы повысить эффективность шумоподавления в различных сценариях использования, в Huawei FreeBuds 4, впервые среди наушников открытого типа на рынке, используется технология смарт-подавления шума (Adaptive Ear Matching). Если функция шумоподавления включена, наушники автоматически определяют форму уха пользователя и выполняют оптимальную настройку подавления шума для каждого отдельного человека. Так они оптимизируют процесс прослушивания аудио и гарантируют бесперебойность звучания независимо от того, где находится пользователь.

Новые наушники Huawei FreeBuds 4 имеют оптимизированную конструкцию и отличаются лучшей посадкой в ушах. Они компактнее и легче предыдущей модели Huawei FreeBuds 3: вес каждого наушника составляет 4,1 г. Размер зарядного кейса Huawei FreeBuds 4 составляет 58,0 x 21,2 мм, а вес — 38 г. Новые наушники на 6,3% меньше и на 20,8% легче по сравнению с предыдущей моделью.

Новые наушники Huawei FreeBuds 4 поддерживают различные опции подключения. Среди них — подключение к устройствам рядом, подключение благодаря облачному обмену данными, двойное подключение устройств и центр подключения аудио (Audio Connectivity Centre). Новинку можно подключить к любому устройству на базе EMUI — от смартфонов до планшетов и ноутбуков.

Huawei FreeBuds 4 поддерживают двойное подключение. К ним легко можно подключить любые два устройства одновременно — смартфон, планшет, ноутбук, умные часы или интеллектуальный экран Huawei, или любое другое устройство на операционных системах Android, iOS или Windows. Эта функция гарантирует, что пользователи не пропустят ни одного важного звонка, пока будут прослушивать треки или просматривать видео. Во время входящего звонка музыку или фильм можно поставить на паузу.

Audio Connectivity Centre в приложении Huawei AI Life включает список десяти недавно подключенных устройств. Таким образом, пользователи могут быстро переключаться между ними с помощью простого прикосновения.

В Украине Huawei FreeBuds 4 доступны в продаже с 15 июля. Модель представлена в двух цветах: «Белом» (Ceramic White) и «Серебристом» (Silver Frost). Рекомендованная цена новинки — 4499 грн. А в период с 16 июля по 1 августа 2021 года включительно Huawei FreeBuds 4 можно приобрести по специальной цене — 3999 грн.

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