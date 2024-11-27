Світові поставки систем друку зросли на 3,8% у ІІІ кв.

27 ноября 2024 г., 12:25

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За даними IDC, світовий ринок периферійних пристроїв для друку відновився у третьому кварталі 2024 року, досягнувши зростання на 3,8% у річному обчисленні до приблизно 20,3 млн одиниць

Зазначається, що це є позитивним зрушенням після п'яти кварталів поспіль падіння у річному обчисленні.

У той час як у США та КНР спостерігалося падіння на 2% та 8,8% відповідно, всі інші регіональні ринки повідомили про зростання у річному обчисленні. Зростання було зумовлене покращенням економічної ситуації в деяких регіонах та привабливими акціями від ключових вендорів.

Глобальний обсяг поставок усіх пристроїв також зріс на +1,1% до 9,4 млрд дол. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У ІІІ кв. вперше з четвертого кварталу 2022 року в одному з топ-3 регіонів було зафіксовано двозначне зростання в порівнянні з попереднім роком. Показник APeJC зріс на 12,3% до приблизно 3,7 млн відвантажених пристроїв. Цьому зростанню сприяв позитивний економічний прогноз, який збільшив споживчі та бізнес-витрати.

HP та Epson, два з трьох найбільших постачальників, продемонстрували зростання у річному обчисленні на 8,1% та 9,4% відповідно. Обидві компанії добре продають свої струменеві пристрої. HP, схоже, орієнтується на споживачів, які шукають бюджетні варіанти подарунків для дому або особистого користування в період різдвяних покупок. Epson продовжує міцно утримувати позиції в освітньому сегменті, задовольняючи там високі вимоги до друку.

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