FSP анонсировала серию блоков питания DAGGER PRO SFX 750/850 Вт

2 июля 2021 г., 16:15

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Компания FSP объявила о выпуске двух новых высокомощных блока питания: DAGGER PRO 850 Вт и DAGGER PRO 750 Вт.

Блоки питания DAGGER PRO имеют модульную конструкцию и соответствуют стандарту SFX 12V V3.3. Новинки можно установить в любой корпус стандарта ATX или SFX благодаря наличию специального корпусного адаптера.

Производитель нацеливает блоки питания DAGGER PRO для компактных игровых компьютеров и мощных рабочих станций. По одной линии питания +12V (single rail) обеспечивается полноценное питание всей системы. Обе модели оснащены одним кабелем, который разделяется на 2 линии 4+4-pin для питания CPU, и ещё 2 линии с четырьмя кабелями 6+2-pin для питания разъёмов PCI-Express. Блоки питания DAGGER PRO можно использовать и с процессорами Intel серии «K», и с 16-ядерными процессорами AMD. Эти блоки питания также справятся с питанием новейших видеокарт серии Nvidia RTX 30XX и GPU серии AMD Radeon 6000.

В серии DAGGER PRO использованы японские конденсаторы E-Caps, которые гарантируют надёжность и стабильность работы в течение продолжительного времени при повышенных нагрузках. Блоки питания DAGGER PRO также оснащены преобразователями DC-DC и патентованными микросхемами FSP MIA IC с расширенными функциями защиты, которые обеспечивают стабильную производительность и эффективность энергопотребления.

Блоки питания DAGGER PRO 750 Вт/ 850 Вт сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold, что гарантирует максимальную эффективность работы при низком уровне шума. При нагрузке менее 20% вентиляторы не вращаются, обеспечивая бесшумность при работе с лёгкими приложениями. Крупный 92-миллиметровый вентилятор промышленного класса с низким уровнем шума обеспечивает необходимый уровень охлаждения при запуске игр или большой нагрузке на систему.

Сообщается, что блоки питания DAGGER PRO 750 Вт/ 850 Вт будут доступны уже в ближайшее время.

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