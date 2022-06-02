Китайська Geely вивела на орбіту свої перші дев'ять супутників

2 июня 2022 г., 14:35

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Як повідомляє Reuters, китайська компанія Zhejiang Geely Holding Group у середу провела свій перший успішний запуск супутників, відправивши дев’ять апараитів на низьку навколоземну орбіту. Їх міссія дати старт будування супутникової мережі для забезпечення більш точної навігації автономних транспортних засобів.



Самотужки розроблені та виготовлені GeeSAT-1 були запущені з центру запуску супутників Січан у південно-західній провінції Сичуань. Geely заявила, що згідно з планом компанії, ще 63 апаратів будуть на орбіті до 2025 року і в кінцевому підсумку планує мати сузір'я з 240 супутників.



Після запуску Geely стає другим великим автовиробником, який має космічний бізнес. SpaceX, що належить генеральному директору Tesla I Ілону Маску, має на орбіті понад 2000 супутників для своєї мережі Starlink



У той час як SpaceX використовує власні ракети для запуску своїх супутників, Geely зафрахтувала Long March 2C, розроблену та керовану китайською державною компанією.



Окрім забезпечення високоточної підтримки позиціювання для самокерованих автомобілів, Geely заявила, що її мережа також виконуватиме інші комерційні функції, такі як надання послуг зв’язку на Азійських іграх у вересні.



Супутники мають термін експлуатації п'ять років і розпадуться в атмосфері Землі, не залишаючи жодного космічного сміття, додала компанія.



У своєму останньому п’ятирічному плані на 2021-2025 роки Пекін закликав створити інтегровану мережу супутників для зв’язку, дистанційного зондування та навігації. За даними державних ЗМІ, Китай зараз має понад 400 супутників, розгорнутих у космосі, включаючи комерційні супутники.

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