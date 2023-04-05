HPE GreenLake отримує гібридне блочно-файлове сховище та розширений захист даних

5 апреля 2023 г., 10:25

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Компанія Hewlett Packard Enterprise представила гібридне блочно-файлове сховище даних, яке буде доступне локально за ціною «як послуга», а також анонсувала нові послуги з аварійного та резервного відновлення даних з гарантією безперебійної роботи.





Нові пропозиції щодо зберігання файлів і блоків базуються на платформі HPE Alletra Storage, яку компанія представила два роки тому з метою надання локальних сховищ з хмарним управлінням. Новий Alletra Storage MP - це модульна система зберігання даних, яка підтримує як блокові, так і файлові сховища на одному і тому ж обладнанні з можливістю незалежного масштабування. Єдина хмарна платформа використовується для розгортання, управління та оркестрування даних і послуг зберігання незалежно від робочого навантаження і протоколу зберігання, повідомляє компанія.





Нова платформа формується зі стандартизованих будівельних блоків, що складаються з обчислювальних вузлів, товарних сховищ і комутаторів, які можна конфігурувати для різних програмно-визначених потреб у зберіганні даних. Апаратне забезпечення буде надаватися через портфоліо пропозицій GreenLake від HPE, які дозволяють клієнтам керувати локальним обладнанням так, ніби це хмарний сервіс.





GreenLake for File Storage - це масштабований сервіс для інтенсивних робочих навантажень з пропускною здатністю в сотні гігабайт на секунду. Заснований на дезагрегованій модульній архітектурі з загальним доступом до всього, призначеній для ексабайтних масштабів, сервіс поєднує хмарне управління GreenLake і флеш-пам’ять Vast Data для створення відмовостійкого файлового сервісу, призначеного для ексабайтних масштабів, повідомляє HPE.





Нове рішення GreenLake for Block Storage є першим дезагрегованим, масштабованим блоковим сховищем, яке постачається зі 100% гарантією доступності даних. HPE стверджує, що вона забезпечує краще співвідношення ціна/продуктивність, ніж попередні платформи зберігання даних, і оптимізована для змішаних робочих навантажень.





Наприклад, користувач масиву зберігання даних HPE 3PAR 7000/8000 може перейти на GreenLake for Block Storage та отримати вдвічі більшу продуктивність, на 66% кращу ціну/продуктивність і 100% гарантію доступності з хмарним управлінням за еквівалентну ціну, пише Саймон Уоткінс (Simon Watkins), старший менеджер з міжнародного маркетингу продуктів для зберігання даних і хмарних сервісів HPE.





GreenLake тепер також підтримує уніфікований підхід до аварійного відновлення, резервного копіювання та відновлення. GreenLake for Disaster Recovery забезпечує безперервний захист даних за допомогою глобальної хмарної платформи HPE з уніфікованою автоматизованою роботою на декількох віртуальних машинах.





GreenLake для резервного копіювання та відновлення захищає локальні та хмарні робочі навантаження за допомогою уніфікованого управління та єдиного каталогу даних для приватних і загальнодоступних хмарних робочих навантажень. Воно також забезпечує оркестровку на основі політик і виставлення рахунків на основі споживання, що надається повністю як послуга.

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