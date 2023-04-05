Падіння ринку ПК у Західній Європі досягне дна в І кв. 2023 року

5 апреля 2023 г., 9:35

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За останніми оцінками Canalys, поставки ПК (настільних комп’ютерів, ноутбуків та робочих станцій) у Західній Європі впали на 38% у річному вимірі до 10,7 мільйона одиниць у IV кв. 2022 року. Найгірші показники продемонстрували ноутбуки - 8,6 млн одиниць, що на 40% менше, ніж рік тому.

Поставки настільних комп’ютерів також суттєво скоротилися - на 29% до 2,1 млн одиниць.





Ринок планшетів також постраждав від приглушених споживчих витрат, оскільки поставки впали на 17% до 6,6 млн одиниць.





За весь 2022 рік поставки ПК і планшетів впали на 21% і 18% відповідно. Очікується, що ринок зіткнеться з подальшим падінням протягом більшої частини 2023 року, але повернеться до зростання в останньому кварталі року.

«Попри значні знижки, поставки споживчих ПК в регіон впали на 27% між третім і четвертим кварталами минулого року, - зазначає аналітик Canalys Research Кірен Джессоп (Kieren Jessop). - Значне послідовне падіння у святковому кварталі підкреслює як вплив поточної економічної ситуації на попит, так і те, наскільки роздулися запаси. Однак важливо також пам’ятати, наскільки насиченим став ринок за час пандемії. Починаючи з другого кварталу 2020 року, Західна Європа вісім кварталів поспіль демонструвала обсяги поставок споживчих ПК, які були вищими, ніж у святковому кварталі 2019 року. Тим часом попит у комерційному сегменті зменшився, оскільки бізнес зіткнувся з подальшим тиском через підвищення процентних ставок ЄЦБ, яке продовжилося в перші місяці 2023 року. Переорієнтація бюджетів з ІТ-інвестицій на інші пріоритети зупинила динаміку поставок ПК, яка почала зростати після зняття обмежень, спричинених COVID-19».

«На щастя, ранні сигнали вказують на те, що ми, ймовірно, перебуваємо на дні ринку ПК, - продовжив Джессоп. - Хоча економічні проблеми залишаються в короткостроковій перспективі, показники споживчих і ділових настроїв покращуються з мінімумів у 2022 році. Європейські партнери з каналів збуту повідомляють про скорочення своїх запасів, що відкриває шлях до нових поставок по мірі відновлення попиту в кінці року. І незважаючи на хмару економічної невизначеності, рівень зайнятості в Західній Європі залишається стійким. Якщо зазирнути далі, то 2024 рік принесе прискорення зростання, оскільки знову з’являться відкладені споживчі покупки, а підприємства почнуть більш масовий перехід на Windows 11».





Canalys очікує, що поставки ПК до Західної Європи впадуть ще на 7% у цьому році, а потім знову зростуть на 12% у 2024 році. Очікується, що ситуація з планшетами буде ще гіршою: цього року поставки впадуть на 10%, а наступного року зростуть лише до 4%.





У IV кв. 2022 року кожен з п’яти найбільших постачальників відвантажив до Західної Європи менше ПК, ніж в IІІ кв. Lenovo і HP посіли перше і друге місця як за квартал, так і за весь рік, але зіткнулися зі значним падінням поставок - на 35% і 43% відповідно. Компанія Dell, що посіла третє місце, зазнала падіння аналогічного масштабу, причому значний вплив скорочення комерційного попиту призвів до 42% річного падіння поставок. Компанія Apple посіла четверте місце за підсумками кварталу і всього року та зіткнулася з найбільшим послідовним падінням поставок, відвантаживши на 39% менше комп’ютерів Mac у IV кв., ніж у попередньому кварталі, що було зумовлено значним заповненням каналів збуту і виконанням відкладених замовлень, викликаних обмеженнями поставок на початку року.

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