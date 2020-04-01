Palo Alto приобретает CloudGenix за 420 млн долл.

1 апреля 2020 г., 15:05

Компания Palo Alto Networks официально объявила о покупке CloudGenix, разработчика решений для управления сетями и создания SD-WAN. Сделку, которая оценивается в 420 млн долл., планируется закрыть к концу 2020 г.



CloudGenix была основана в 2013 — Кумаром Рамачандром (Kumar Ramachandran), Мани Рамасами (Mani Ramasamy) и Венкатараманом Анандом (Venkataraman Anand), каждый из которых до этого проработал не менее 13 лет в Cisco. Компания получила около 100 млн долл. инвестиций за прошедшие семь лет.



Основным решением CloudGenix является платформа AppFabric, которая за счет оптимизации трафика позволяет ускорить взаимодействие внутри компании и до 70% сократить соответствующие расходы.



Palo Alto намерена интегрировать разработки CloudGenix в свою платформу сетевой безопасности Prisma Access.



Согласно информации TechCrunch покупка CloudGenix была шестой для Palo Alto Networks, начиная с февраля 2019 г. - за этот период компания потратила на поглощения 1,6 млрд долл.

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