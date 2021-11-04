Hitachi Vantara обновляет решение для хранения данных в гибридном облаке

4 ноября 2021 г., 14:25

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Компания Hitachi Vantara объявила о выходе обновленного инфраструктурного решения для хранения данных в гибридной облачной среде. Комплекс продуктов включает в себя новые модели корпоративных платформ данных NVMe: Virtual Storage Platform (VSP) 5000 Series и E-Series – а также усовершенствованное программное обеспечение Hitachi Content Platform (HCP), Hitachi Modern Storage Assurance и Hitachi Ops Center для эффективного управления данными.

Новое решение для работы в гибридной облачной инфраструктуре поможет компаниям с минимальными затратами запускать корпоративные сервисы, приложения и эффективно обрабатывать алгоритмы искусственного интеллекта.

Обновленные платформы VSP E590 и E790 предназначены для малого и среднего бизнеса и позволяют консолидировать разнообразные рабочие нагрузки на базе единой платформы среднего уровня. Заказчикам доступны решения, построенные как на базе NVMe, так и SAS. Возможность расширения и подключения SAS гарантирует корпоративным клиентам сохранение высокой производительности при использовании даже недорогих накопителей большой емкости. Как утверждается, благодаря своей простоте в эксплуатации VSP E Series могут быть настроены и запущены всего за 30 минут. Также новые платформы интегрированы с основными гибридными облачными стеками, что упрощает развертывание и управление данными в гибридной среде.

VSP 5000 Series – платформа, которая обеспечивает не только эффективное хранение и управление данными, но и их аналитику в режиме реального времени. Благодаря комплексной интеграции NVMe платформа VSP 5600 обеспечивает 33 млн. операций ввода-вывода в секунду при задержках менее 39 микросекунд. Также в VSP 5000 Series встроена возможность сквозного онлайн-мониторинга (observability) с автоматическим обнаружением аномалий и анализом их первопричин. Кроме этого, новые модели повышают производительность приложений за счет увеличенной на 42% эффективности сжатия данных (data reduction efficiency).

Hitachi Content Platform (HCP) – программное решение, которое обеспечивает более чем двукратное повышение производительности облачных приложений за счет новых настроек оптимизации и более эффективного распределения объектов по архитектуре.

Hitachi Modern Storage Assurance обеспечивает возможность последующих обновлений оборудования и добавления всех новейших функций в систему, упрощая процесс закупок на несколько лет.

Hitachi Ops Center упрощает формирование отчетности, оптимизацию производительности и интеллектуального управления данными за счет применения AI и ML. Также ПО позволяет автоматизировать 90% ручных задач и проводить сквозной мониторинг инфраструктуры в режиме реального времени. Благодаря Hitachi Ops Center компании смогут сократить потребление энергии за счет точной настройки производительности, что к тому же уменьшит общий углеродный след.

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