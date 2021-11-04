Из-за проблем в цепочке поставок глобальные продажи смартфонов по итогам квартала упали на 6,7%

4 ноября 2021 г., 15:05

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Двузначный рост рынка смартфонов в первых кварталах 2021 г. завершился в третьем квартале 2021 г., поскольку мировые поставки снизились на 6,7% в годовом исчислении.



По предварительным данным IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, в течение квартала поставщики смартфонов отгрузили в общей сложности 331,2 миллиона единиц. Хотя небольшое снижение ожидалось в третьем квартале с сезонным минимумом, фактическое снижение более чем вдвое превысило прогнозируемое - 2,9%.



«Проблемы с цепочкой поставок и нехваткой компонентов наконец настигли и рынок смартфонов, который до сих пор казался почти невосприимчивым к этой проблеме, несмотря на ее негативное влияние на многие другие смежные отрасли», отметила Набила Попал (Nabila Popal), директор по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers. - "Этот сегменте никогда не был полностью защищен от дефицита, но до недавнего времени дефицит не был таким, чтобы вызвать снижение поставок, и лишь ограничивал темпы роста. Однако сейчас проблемы усугубились, и дефицит влияет на всех поставщиков одинаково. Помимо нехватки компонентов, отрасль также столкнулась с другими производственными и логистическими проблемами. Ужесточение политики тестирования и карантина удленяют время транспортировки, а ограничения энергоснабжения в Китае сдерживают производство ключевых компонентов. Несмотря на все усилия по смягчению последствий, производственные планы всех основных производителей на четвертый квартал были скорректированы в сторону снижения. Учитывая сохраняющийся высокий спрос, мы не ожидаем ослабления проблем со стороны предложения до следующего года ".



В то время как почти во всех регионах наблюдалось снижение отгрузки в третьем квартале, серьезность воздействия была разной. Центральная и Восточная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии и Китая) испытали наибольшее снижение на -23,2% и -11,6% в годовом исчислении. Однако в таких регионах, как США, Западная Европа и Китай, сокращение поставок было гораздо менее выраженным и составило -0,2%, -4,6% и -4,4%, соответственно, поскольку эти рынки всегда в фокусе производителей.



Samsung завершил квартал на лидирующей позиции с 69,0 млн отгруженных устройств и 20,8% рыночной долей. Но у этого вендора было отмечено снижение поставок на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном из-за ограничений предложения.



Apple вернула себе вторую позицию с 50,4 млн проданных устройств, что соответствует 15,2% доли рынка — был продемонстрирован рост на 20,8% по сравнению с прошлым годом.



Xiaomi снизила поставки на 4,6% после высокого двузначного роста по сравнению с предыдущими четырьмя кварталами, поскольку компания также боролась с проблемами, с которыми она не сталкивалась в предыдущих кварталах. Этот производитель по-прежнему занимает третью позицию с долей 13,4% и поставками 44,3 млн.



vivo и OPPO делят четвертое место с поставками 33,3 млн и 33,2 млн устройств и долей рынка 10,1% и 10,0% соответственно. vivo продемонстрировала рост поставок на 5,8% в годовом сравнении, в то время как OPPO завершила квартал с наращиванием продаж на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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