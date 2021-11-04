Equinix по итогам третьего квартала заработала 1,67 млрд долл.

4 ноября 2021 г., 13:45

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Компания Equinix, оператор ЦОД для цифровой инфраструктуры, сообщила о выручке в третьем квартале несколько ниже рыночных ожиданий при рекордных показателях продаж.



Чистая прибыль за отчетный период составила 152 млн долл. или 1,68 доллара на акцию. Квартальная выручка увеличилась на 10% по сравнению с тем же кварталом прошлого года до 1,675 млрд долл. Аналитики ожидали 1,68 млрд долл.



Чарльз Мейерс, президент и главный исполнительный директор Equinix, отметил, что пандемия вызвала растущую потребность в оцифровке бизнес-процессов практически во всех сегментах экономики.



«Наши сильные результаты за третий квартал отражают этот растущий спрос на цифровые услуги. Equinix, как мировая компания, занимающаяся цифровой инфраструктурой, сохраняет уникальные возможности для оказания помощи предприятиям в их переходе к распределенной, гибридной и мультиоблачной архитектуре как очевидной предпочтительной архитектуре», заявил Мейерс.



Ожидается, что в четвертом квартале 2021 года выручка Equinix будет на уровне от 1,685 до 1,705 млрд долл., а за весь финансовый год - от 6,614 до 6,634 млрд долл.



В сентябре Equinix объявила, что завершила сделку по приобретению индийской компании GPX Global Systems и открыла новый центр разработки 5G и периферийных технологий.

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