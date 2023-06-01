Google представляє Cross-Cloud Interconnect для зв'язку хмар

1 июня 2023 г., 9:35

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Компанія Google оголосила про розширення свого сервісу Cloud Interconnect, який дозволить підприємствам підключати будь-яку загальнодоступну хмару до Google Cloud через безпечну, високопродуктивну мережу під назвою Cross-Cloud Interconnect.

Оскільки все більше підприємств починають впроваджувати гібридний і мультихмарний розподіл для своїх додатків, вони стикаються з проблемами підключення при створенні та запуску своїх сервісів і зв'язку з клієнтами. Спроби уніфікувати інфраструктуру та керувати нею в декількох хмарах можуть стати все більшим тягарем, особливо з огляду на робочі навантаження.

Cross-Cloud Interconnect забезпечує спрощену конфігурацію, яка мінімізує апаратне забезпечення та зменшує накладні витрати, щоб дозволити підприємствам легше налаштовувати підключення до мультихмарних середовищ для Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure та Alibaba Cloud. Планується додаткова підтримка для більшої кількості провайдерів на основі попиту клієнтів.

Використовуючи сервіс, інженери зможуть запускати додатки на декількох хмарах, розміщувати SaaS в мультихмарному середовищі або мігрувати робочі навантаження з однієї хмари в іншу, без складних конфігурацій і з меншим часом простою.

Використання Cross-Cloud Interconnect дозволить розробникам використовувати інфраструктуру Google Cloud Platform під час запуску розподілених додатків у публічних хмарах.

"Ви можете розміщувати свої веб-додатки у будь-якого хмарного провайдера, одночасно використовуючи власні сервіси Google Cloud Platform, такі як Spanner, Storage Buckets, BigQuery та багато інших", - заявив Муніндер Самбі (Muninder Sambi), віце-президент і генеральний менеджер з мережевих технологій Google Cloud.

Зокрема, нещодавнє зростання робочих навантажень, пов'язаних зі штучним інтелектом і машинним навчанням, почало спонукати клієнтів розподіляти додатки між кількома хмарними середовищами, які найкраще відповідають їхнім потребам.

Cloud Interconnect доступний у варіантах зі швидкістю 10 або 100 гігабіт на секунду. Клієнти також можуть скористатися перевагами приватного та безпечного з'єднання між хмарами, стандартом надійності 99,9% та обіцянкою значно нижчої сукупної вартості володіння.

Користувачі Cross-Cloud Interconnect мають доступ до Private Service Connect. Також у попередній версії додано функцію Service Connection Policies, яка дозволяє адміністраторам створювати політики для автоматизації підключення приватних підключень до керованих сервісів.

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