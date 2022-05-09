Google Cloud формує спеціальну команду Web3

9 мая 2022 г., 10:37

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Хмарний підрозділ Google формує нову команду, яка зосередиться на екосистемі Web3.



Як повідомляється, команду очолюватиме Джеймс Троманс (James Tromans), технічний директор Google Cloud, який приєднався до підрозділу в 2019 році. Раніше Троманс працював у Citigroup на різних керівних посадах.



Команда Web3 має включати співробітників Google, які були «периферійно залучені до Web3 внутрішньо та самостійно», повідомляє CNBC.



Слід нагадати, Web3 - це термін, який описує побудову нової версії Інтернету на основі технології блокчейн. «Хоча світ лише на початку освоєння Web3, це ринок, який уже демонструє величезний потенціал, і багато клієнтів просять нас збільшити підтримку технологій, пов’язаних із Web3 та крипто-технологиями», підкреслив Аміт Завері (Amit Zavery), віце-президент Google Cloud.



Нова команда Web3 створюватиме серверні послуги, спрямовані на допомогу клієнтам у розробці програмного забезпечення з використанням блокчейн. Повідомляється, що майбутні сервіси можуть включати систему, яка дозволить компаніям зробити «дані блокчейну легкими для використання співробітниками». Крім того, команда Google Cloud Web3 може створити рішення для запуску блокчейн-вузлів, систем, які розгортаються як частина блокчейнів і відіграють важливу роль в обробці транзакцій.



Заплановані служби Web3 мають розширити і без того великий набір послуг з розробки програмного забезпечення в Google Cloud.



Порки що немає ніякої інформації стосовно термінів, коли планується запуск нових служб Web3. Також не зрозуміло, чи будуть пропозиції доступні лише в Google Cloud, чи компанія може також використовувати їх в інших середовищах, таких як локальні центри обробки даних.



Новина про те, що Google формує команду Web3, з’явилася через кілька місяців після того, як вона оголосила про плани створення групи цифрових активів. Річард Відманн (Richard Widmann), керівник відділу стратегії цифрових активів Google Cloud, тоді заявив, що компанія планує найняти «безліч людей з досвідом блокчейна».



Робота групи цифрових активів охоплюватиме кілька напрямків. Google має намір співпрацювати з партнерами з екосистеми, щоб допомогти корпоративним клієнтам прийняти технології блокчейн.

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