За минулу добу відновлено електропостачання 9,6 тисячам споживачів

9 мая 2022 г., 9:45

Міненерго інформує про роботу енергосистеми України на 8 травня 2022 року.



За минулу добу відновлено електропостачання близько 9,6 тисячам споживачів.



Зокрема, у Київській області — 4 тисячам, Донецькій – 2,8 тисячам, Харківській – 1,5 тисячі, Херсонській – 800, Кіровоградській - 300, Миколаївській - 200 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.



Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.



Станом на 8 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 811 населених пунктів, загалом близько 707 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 328 тисяч споживачів, Харківській — 171 тисяча, Луганській – понад 92,7 тисячі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист