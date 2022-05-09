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За минулу добу відновлено електропостачання 9,6 тисячам споживачів

9 мая 2022 г., 9:45

Міненерго інформує про роботу енергосистеми України на 8 травня 2022 року.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 9,6 тисячам споживачів.

Зокрема, у Київській області — 4 тисячам, Донецькій – 2,8 тисячам, Харківській – 1,5 тисячі, Херсонській – 800, Кіровоградській - 300, Миколаївській - 200 споживачам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 8 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 811 населених пунктів, загалом близько 707 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 328 тисяч споживачів, Харківській — 171 тисяча, Луганській – понад 92,7 тисячі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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