“Укртелеком” не припиняє відновлення пошкодженної інфраструктури

9 мая 2022 г., 11:25

Фахівці “Укртелекому” продовжують працювати на місцях та усувати наслідки аварій в різних областях країни.



Так, усунено наслідки пошкодження оптичної лінії зв’язку у Донецькій області, відновлено надання послуг для абонентів у м. Бахмут та Слов’янськ, Миколаївка, Світлодарськ. Для оримання послуг, абонентам необхідно перезавантажити обладнання.



Аварійно-ремонтні бригади “Укртелеком” відновили роботу магістральної волоконно-оптичної лінії зв’язку у Кіровоградській області і відновили надання послуг у смт Знам’янка.



А внаслідок бойових дій знеструмлено обладнання і у абонентів кількох населених пунктів Запорізької області наразі відсутні ІР-послуги.



Загалом критична інфраструктура та інтернет-мережа Укртелекому працюють. Послуги інтернет-доступу надаються у 86% населених пунктів, підключених до мережі оператора, і доступні у всіх областях, крім Луганської

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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