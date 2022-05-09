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“Укртелеком” не припиняє відновлення пошкодженної інфраструктури

9 мая 2022 г., 11:25

Фахівці “Укртелекому” продовжують працювати на місцях та усувати наслідки аварій в різних областях країни.

Так, усунено наслідки пошкодження оптичної лінії зв’язку у Донецькій області, відновлено надання послуг для абонентів у м. Бахмут та Слов’янськ, Миколаївка, Світлодарськ. Для оримання послуг, абонентам необхідно перезавантажити обладнання.

Аварійно-ремонтні бригади “Укртелеком” відновили роботу магістральної волоконно-оптичної лінії зв’язку у Кіровоградській області і відновили надання послуг у смт Знам’янка.

А внаслідок бойових дій знеструмлено обладнання і у абонентів кількох населених пунктів Запорізької області наразі відсутні ІР-послуги.  

Загалом критична інфраструктура та інтернет-мережа Укртелекому працюють. Послуги інтернет-доступу надаються у 86% населених пунктів, підключених до мережі оператора, і доступні у всіх областях, крім Луганської

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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